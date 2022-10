Gators: festa MiniBasket ed esordio della GGS BK PROJECT

Lo starting five deciso da Coach Di Meo è composto da Picollo, Bertaina, Di Meo, Vergnaghi e Ficetti. L'inizio è convincente (7-2 interno) con Di Meo che mena le danze, segnando e spingendo il contropiede anche se si vede affibbiare due falli in pochi minuti.

Dopo un rientro degli ospiti (9-7), comincia a farsi notare Vergnaghi per i tanti rimbalzi difensivi e le corse in contropiede, ma tutti commettono numerosi errori in fase di realizzazione e il risultato rimane in equilibrio. Le rotazioni sono frequenti perché i coach vogliono tenere alta la pressione difensiva: i torinesi sopperiscono alla minor prestanza fisica con velocissime scorribande in attacco e non si fanno staccare nel punteggio per i primi due quarti (+7 all’intervallo).

Alla ripresa i ragazzi GGS scendono sul parquet più convinti e, grazie alla migliore concretezza sotto canestro (soprattutto di Ficetti e Barra), riescono a scavare un solco in termini di punteggio che si fa via via più importante.

L’ultimo quarto è tutto in discesa: Bertaina e Picollo infilano canestri importanti, ma tutti i compagni contribuiscono alla causa, con gli ospiti che finiscono la benzina e non riescono a stare a contatto con i padroni di casa in entrambe le parti del campo. I ragazzi di Di Meo e Nicola non mollano un solo minuto l’aggressività e l'intensità di gioco.

Si conclude positivamente la prima partita casalinga al termine della quale i ragazzi GGS sono andati sotto gli spalti a ringraziare il pubblico che li ha sostenuti per tutti i 40 minuti. Il tifo era per lo più composto da ragazzi delle altre giovanili di tutte le società che al termine del match sono entrati in campo a complimentarsi con i compagni: un momento di sport e di amicizia davvero emozionante.

Il ghiaccio è stato rotto, ora subito una pausa di campionato per riposo, ma, tra pochi giorni, i ragazzi saranno in volo diretti a Budapest per la prima tappa del torneo europeo EYBL che si terrà nel prossimo weekend del 14-16 ottobre. Sarà un'altra bella occasione di crescita per questo gruppo che comincia a conoscersi meglio.



Parziali 16-13, 38-30, 59-42

GGS BASKETBALL PROJECT: Picollo 4, Inaudi, Di Meo 23, Ficetti 13, Bertaina 8, Vergnaghi 20, Mattio 2, Perlo 1, Barra 6,Condur, Giordano, Bernardi 4. All. Di Meo – Ass. Nicola – Dir.Massa

5PARI TORINO: Fabbri 2, Bruno 10, Perozeni, Taravella, Crociara 10, Bambara 1, Fatone 13, Corino 1, Sammarco, Regruto 8, Pochettino, Nappa. All. Abrate – Ass. Scarano

Prossimo incontro: Domenica 23/10/2022 ore 17.30, GGS BASKETBALL PROJECT - BEA Chieri (Palazzetto dello Sport - Via Croce, 57/C - SALUZZO (CN))