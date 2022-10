Arona Basket passa a Rivarolo

Settimana positiva per l’ Arona Basket , che alla seconda occasione trova la vittoria con la C Gold sul campo di Rivarolo , 62-84 il finale. I ragazzi di coach Petricca, ancora privi di Realini, si sono fatti trovare pronti e hanno ribaltato una partita cominciata male e che Rivarolo stava facendo sua. Nel secondo tempo però, la grande intensità difensiva ha permesso ai bianco-verdi di ribaltare le sorti dell’incontro e portare a casa la vittoria. Ottimi Cesani e Nebuloni con 20 e 19 punti.

Via anche al minibasket, che riprende l’attività con il Torneo Provinciale FIP di ripartenza, organizzato nella provincia tra Novara e Borgomanero e che segna un nuovo inizio per la stagione a venire per il mondo della palla a spicchi che riguarda i più piccoli.

Usac Rivarolo - Arona Basket 62-84

Usac Rivarolo: Sartore 14, Ferraresi 12, Pucci 8, C.Ronci 7, Tampellini 8, Castello 7, Boetto 6, J.Ronci, Al.Chiartano, Costa ne, Ferrera ne. Allenatore: Porcelli.

Arona Basket: Cesani 20, Nebuloni 19, Gatti 16, Pelton 11, Galzerano 7, Ravasi 6, Zani 3, Romani 2, Thiella, Chinello, Realini ne, Ranzani ne. Allenatore Petricca.