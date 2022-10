Il Cuneo Volley sigla la partnership con Morisiasco

Un onore per il Cuneo Volley aver entusiasmato un’eccellenza del territorio come Moris che, in vent’anni dalla scelta di entrare nella filiera delle bufale, oggi è diventato il punto di riferimento del settore a livello italiano. La Famiglia Morisiasco , infatti, ha una grande tradizione alle spalle, ma la conversione della propria attività da allevamento di vacche a quello di bufale è una sfida che ha origine all’inizio del nuovo millennio. Questa grinta e tenacia, di pari passo con l’innovazione e l’attenzione alle nuove energie, sono le qualità che identificano l’ Allevamento Bufale di Cuneo quale sponsor “Made in Piemonte” del Club cuneese. La serie A2 insieme al proprio staff hanno passato una mattinata tra le bufale e il caseificio, scoprendo tutta la filiera aziendale e mettendo anche un po’ “le mani nel latte” con la prova della mozzarella intrecciata.

«Ho incontrato quasi casualmente la società e dopo aver assistito alla prima partita e aver respirato la voglia di emergere di questa squadra, per riportare la pallavolo maschile a Cuneo ad altissimi livelli, ho capito che viaggiavamo sulla stessa frequenza. Siamo entrambi molto legati al territorio in cui viviamo, perché è da questo che le nostre realtà traggono valore. Siamo felici di far parte di questo grande mondo biancoblù» - Franco Morisiasco.

L’Allevamento Moris - S.S. Agricola è un’azienda situata a Caraglio (CN), ai piedi della Valle Grana. Dal 2000 Franco Morisiasco, allevatore da generazioni, insieme ai figli Ivan, Elisa ed Elena, ha scelto di sostituire l’allevamento di vacche da latte frisone con l’allevamento di bufale all’interno di un sistema integrato di filiera aziendale. L’azienda, ad oggi, conta circa 1.300 animali alimentati con foraggi, leguminose e cereali coltivati direttamente; con il proprio patrimonio di bufali a genetica di elevata genealogia, è diventata nel corso dell’ultimo ventennio il punto di riferimento del settore a livello italiano. Oltre alla nota mozzarella, produce anche altri formaggi e carni dal sapore unico e di assoluta eccellenza agroalimentare, distribuiti in 11 punti vendita situati in Piemonte, Liguria e Lombardia. Questo weekend inoltre, saranno presenti alla “Fiera del Marrone” in centro Cuneo, passate a trovarli!



Il Cuneo Volley amplia così di fatto le partnership legate alla rubrica “Made in Piemonte”, creata per raccontare la storia che c’è alle spalle delle aziende partner della società biancoblù. Seguire la rubrica è semplice, basta cliccare sul link.