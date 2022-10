Abet Basket Bra: presentate le squadre del settore giovanile

“È stato emozionante – le parole del presidente Gianfranco Berrino – vedere tutti questi atleti schierati in campo; questo evento mi ha fatto tornare indietro nel tempo, quando ho iniziato a giocare a pallacanestro, da ragazzo del settore giovanile! Stiamo lavorando e ci stiamo impegnando affinché Basket Team 71 Abet Bra diventi sempre più un punto di riferimento per i giovani. Punteremo molto sul coinvolgimento delle famiglie, dopo due anni difficili legati alla pandemia, vogliamo far crescere i nostri giovani con la giusta mentalità per diventare uomini, non solo sul campo. La società ha ampliato lo staff tecnico, mettendo a disposizione di tutte le squadre istruttori qualificati, preparati per far crescere i nostri ragazzi, in un ambiente sano e sereno. La pallacanestro è sport di squadra, dove nessuno è messo in primo piano, ma il collettivo lavora insieme; si vince se si è uniti. E’ stato sicuramente un bell’inizio di una stagione importante. La prima risposta positiva è stata la partecipazione così numerosa delle famiglie che hanno partecipato all’evento, questa è stata la sorpresa più bella!”.