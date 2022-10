Gators: domenica la Serie D riparte da Rivalta

Il percorso che Fabbri ha messo in moto per le squadre U17 e U19 è comune a quello della prima squadra. Il coincidente impianto di gioco renderà più semplice, per i giocatori impegnati su diversi fronti, il passaggio da un campionato all’altro. La formazione che, di volta in volta, scenderà sul parquet verrà decisa da Fabbri in base alla prontezza fisica, tecnica e mentale del singolo giocatore in quel determinato momento. In questo modo, la rosa di giocatori disponibili è ampia e ci sarà la possibilità per tutti di fare esperienza in serie D. La programmazione tecnica intrapresa dal nuovo coach è dettagliata, ha obiettivi precisi e si basa principalmente sulla difesa e il tiro, marchi di fabbrica Gators.