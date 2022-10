BEA - Leopardi Future Lab: parte la nuova stagione di Serie D per crescere insieme e alzare il livello!

Parte oggi, venerdì, il campionato di Serie D per il CheTariffa Leopardi Future Lab . Per la seconda stagione consecutiva, BEA parteciperà al difficile campionato di D con un roster composto da tanti giovani dal Settore Giovanile BEA, pronti al lancio nel mondo senior, puntellato da qualche giocatore di esperienza . L’obiettivo, è permettere loro di approcciarsi già da giovanissimi a un campionato senior di buon livello e completare così nel migliore dei modi il percorso di formazione sportiva e umana . La stagione dello scorso anno è stata ricca di soddisfazioni, con un finale in crescendo fino agli Ottavi di Finale di Coppa Piemonte di Serie D.

Ora alla guida del gruppo siede Coach Marco Dabbene, affiancato da Coach Matteo Pirocca come primo assistente e dal preparatore fisico Tino Gangi.

Andrea Barbero, classe 1996, da sempre con la maglia dei Leopardi tra Settore Giovanile e Serie D, è il nuovo Capitano. Con lui è confermato il senior Fulvio Ratto, anche Coach del Settore Giovanile BEA, e, novità di quest’anno, il fratello Luca Ratto, classe ’98, lungo con esperienze tra Serie D e C Silver.

Dal Settore Giovanile, il roster include Fabio Vignoli, Alberto Virde, Emanuele Ricciardo, Francesco Roccati, Roberto Sirbu, Valentino Tagliano, Luca Lafiosca, Alessandro Marcon, Luca Perillo, Giorgio De Mitra, Raffaele e Riccardo Ferrone, Tommaso Bianco, Lorenzo Bergese, Alberto Virde e Luca Gangi. A completare il gruppo poi, i classe 2003 Simone Borgiattino (da Moncalieri), Alberto Comino e Francesco Orsi (da Granda College Cuneo) che hanno scelto il progetto Leopardi Future Lab per lanciarsi nei campionati senior.

«Abbiamo fatto un bel percorso in Pre-Season e ci sono ottimi presupposti per fare bene – commenta Coach Dabbene – I ragazzi stanno rispondendo bene dal punto di vista sia di gioco sia di gruppo. Sono sicuro che il loro entusiasmo ci guiderà in un percorso ricco di crescita per tutti, dove non mancheranno le soddisfazioni agonistiche».

I Leopardi sono inseriti nel Girone B di Serie D con Basket 86 Orbassano, Granda College Cuneo, Oasi Laura Vicuna, Olimpo Basket Alba, Franzin Val Noce, Atlavir, Basket Club Gators, Beinaschese OTB e I Delfini Basket.

Stasera, venerdì, la pima gara di campionato è in trasferta. I Leopardi saranno ospiti di Oasi Laura Vicuna alla palestra di Rivalta, via Laura Vicuna 8. Palla a due alle ore 21.