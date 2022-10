Giaguari Torino: le giovanili U12, U15 e U18 ai nastri di partenza

Riparte questo weekend la stagione giovanile dei Giaguari Torino che, per l’ennesima stagione, presentano ai nastri di partenza le tre formazioni Under 12, Under 15 e Under 18, segno di un settore giovanile vero e proprio fiore all’occhiello di una società che ha investito tantissimo sui giovani ed inizia, pian piano, a raccogliere i frutti del suo lavoro.

Domenica al Velodromo Vigorelli di Milano (kickoff ore 14) saranno i campioni in carica della categoria Under 15 ad aprire la stagione, andando a sfidare proprio quei Seamen Milano contro cui conquistarono il titolo lo scorso gennaio nella finale di Firenze. Molto è cambiato per entrambe le squadre, come spesso succede nelle categorie giovanili. La maggior parte degli atleti più forti sono passati alla categoria superiore ed i due coaching staff si ritrovano a dover ricostruire una squadra basandosi sui pochi “veterani” rimasti e integrando i nuovi innesti provenienti dalla Under 12.

I Giaguari, pur perdendo un sestetto di giocatori per i quali è anche arrivata la convocazione per la Nazionale Under 19 che l’anno prossimo giocherà gli Europei di categoria, può contare su tre giocatori di esperienza e talento come Edoardo Piacentini, Torben Klemmer e Riccardo Brancaleoni, a cui si aggiungono Edoardo Ghisio, Giovanbattista Silletta, Viola Giardina e Nicolò Schwarz già a roster lo scorso anno e che vedranno notevolmente aumentata la loro presenza in campo, forti dell’esperienza accumulata nelle stagioni passate. Tra gli arrivi dalla Under 12 destano molto interesse Riccardo Aviano e Mattia Papeo, mentre tra le nuove leve faranno il loro esordio Filippo Fontana e Manuele Vito, che hanno fatto vedere cose molto promettenti in allenamento.

Al Coaching Staff della scorsa stagione, formato dall’Head Coach Davide Peiroleri, dall’Offensive Coordinator Massimo Foglio, dal Defensive Coordinator Renato Morelli e dal Defensive Assistant Davide Robaldo, si è aggiunto Dario Aviano, che si occuperà della difesa, mentre dalla Prima Squadra sono arrivati Alberto Ghio e Giulio Ruffoni che curano in maniera più specifica rispettivamente i Running Back e le Linee.