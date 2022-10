Tamburello a Muro: a Portacomaro arriva la Supercoppa

Nuovo fine settimana di tamburello-spettacolo per la specialità “muro” che rivolge agli appassionati un allettante invito per il pomeriggio di sabato 15 ottobre. Con fischio d’inizio previsto per le ore 14.30, lo sferisterio di Portacomaro ospiterà la partita di Supercoppa di Serie A, ultima grande sfida della stagione 2022 del tambass (già rinviata dallo scorso 24 settembre a causa del maltempo).