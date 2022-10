Castelnuovo Scrivia, al via la nuova stagione di A2

Con una settimana di ritardo rispetto al previsto, ma per cause indipendenti dalla propria volontà, arriva anche per l’ Autosped il momento del debutto nel campionato nazionale di Serie A2 femminile ; a bagnare l’esordio delle ragazze di Molino ( domenica 16 ottobre ore 18 al PalaOltrepo) sarà una avversaria ormai storica delle giraffe: la Ecodent Alpo Villafranca .

Un ostacolo quindi assai severo per le nostre ragazze che oltrettutto hanno avuto una preseason piuttosto travagliata a causa dei numerosi infortuni che, in pratica, non hanno mai permesso al coach messinese di avere l’intero gruppo a disposizione, oltretutto le ospiti arriveranno a Voghera con il forte desiderio di vendicare la sconfitta interna subita nel durissimo derby contro Mantova che ha aperto la loro stagione.

Le venete sono da anni formazione abituata a stare ai vertici della serie A2, tanto da avere sfiorato da vicinissimo, in un paio di occasioni, il salto di categoria; ed una ulteriore dimostrazione della solidità e dell’eccellente lavoro svolto in questi anni dall’Alpo arriva dalla recente assegnazione del premio quale miglior dirigente dell’anno per la serie A2 assegnato proprio al presidente Soave.

Villafranca non ha apportato grandi stravolgimenti rispetto al roster dell’anno precedente, con le uscite della neo-giraffa Marangoni e di Packovski bilanciate dagli arrivi, nel medesimo ruolo, della polacca Sklepowicz e dell’ex Umbertide Moriconi cui vanno aggiunte l’italo argentina classe 2004 Tribouley (ala) e di Turel (dalla Delser Udine), quest’ultima però ancora ferma ai blocchi di partenza in quanto alle prese con il recupero dal brutto infortunio (legamento crociato) patito lo scorso aprile. Lo zoccolo duro è costituito dalla capitana Mancinelli, dai centri Diene e Soglia, dall’ala forte Vitari (altra ex della partita) e dall’ala piccola Rosignoli cui si aggiungono le giovani Furlani, Franco e Fiorentini. Rosa quindi che è caratterizzata da un mix ben assortito di esperienza (Diene, Mancinelli. Sklepowicz e Vitari) e gioventù e che sulla carta pare essere ben attrezzata in ogni reparto; peraltro le veronesi sono una sorta di ‘bestia nera’ per le giraffe che solo in un paio di occasioni sono riusciti ad avere la meglio sulle prossime avversarie.

Autosped che, come già detto, arriva al debutto non certo nelle migliori condizioni. Non saranno della partita Rulli e Ravelli mentre sono in forte dubbio, sempre per problemi fisici, Smorto e Gianolla; se così fosse le rotazioni a disposizione di coach Molino non solo risulterebbero drasticamente ridotte ma costringerebbero anche lo staff tecnico a trovare soluzioni alternative, dal punto di vista tattico, rivoluzionando in parte ciò che era stato progettato a tavolino questa estate.

È fuori discussione che sarebbe auspicabile iniziare con una vittoria, non tanto per una questione di classifica quanto perché i due punti costituirebbero una bella iniezione di fiducia per tutto l’ambiente che vive con un po’ di giustificata apprensione questa situazione anche perché non si intravede ancora vicinissimo il momento in cui tutte le giocatrici potranno tornare a totale disposizione. Certo l’Autosped vista in amichevole contro Crema, in quella che è stata la più convincente uscita pre season delle giraffe, può ambire al successo domenica ma in quell’occasione, va ricordato, erano presenti sia Gianolla che Smorto (che proprio in quella occasione si infortunò) e praticamente tutte le ragazze scese sul parquet giocarono su alti livelli.

Mai come in questo inizio di stagione le castelnovesi avranno quindi bisogno del sostegno del proprio pubblico e del suo calore che potrebbe risultare determinante per superare le difficoltà che potrebbero presentarsi sul cammino