Novipiù Monferrato Basket: Trapani arriva al PalaEnergica

Terzo impegno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde in programma per domenica 16 ottobre alle ore 17 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. La Novipiù Monferrato Basket affronterà la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente.

GLI AVVERSARI

I trapanesi arrivano dal turno di riposo previsto in calendario, nella prima giornata i granata si erano imposti nel derby siciliano contro Agrigento. Nel roster sono due gli americani: l'esterno De'Riante Jenkins, alla prima stagione in Italia ed il centro Myles Carter, che vanta qualche presenza con Brindisi nella passata stagione. Il blocco degli italiani è stato confermato in toto: in cabina di regia il play Federico Massone, affiancato dal trapanese Vincenzo Guaiana, dalla panchina nelle rotazioni degli esterni rientra Gabriele Romeo. A completare il pacchetto dei lunghi con l'americano Carter c'è il capitano, vero e proprio totem trapanese, Marco Mollura, giocatore con grande esperienza nel campionato di A2. Nelle rotazioni dei lunghi i nuovi arrivi Omar Dieng e Kiryl Tsetserukou. Non sarà della gara il lungodegente Marco Rupil.

I ragazzi di coach Andrea Valentini hanno dovuto lavorare in settimana senza il play Luca Valentini che ha accusato un problema al piede nella gara contro Piacenza e non sarà della partita, mentre ha svolto lavoro personalizzato Matteo Formenti per un fastidio muscolare. Martinoni e compagni nonostante le defezioni vogliono divertire il pubblico di casa e continuare sull'onda di entusiasmo dell'ultima sfida casalinga, rimanendo consapevoli della forza degli avversari e dei loro punti di forza. Sarà una sfida speciale per il nostro assistente allenatore Gabriele Longo, trapanese doc, che ha trascorso molti anni della sua carriera proprio con la canotta granata.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Arriviamo alla partita con qualche acciacco di troppo, ma sicuramente con voglia di competere. Trapani è una squadra che ha confermato sia l’allenatore, che molti giocatori dalla passata stagione, come Mollura e Guaiana, giocatori esperti per la categoria che formano un buon mix con i giovani interessanti. Ci sono tutti gli ingredienti per una bella partita, che vogliamo affrontare con il giusto spirito, davanti al nostro pubblico che speriamo sia numeroso e caloroso per sostenerci».

INFO BIGLIETTERIA

I tagliandi di accesso per la singola gara sono in vendita sul portale online Ticketmaster e presso lo Store del PalaEnergica Paolo Ferraris (sabato ore 10-12 e domenica ore 10-12 e dalle ore 15 fino all'inizio della partita). Sarà ancora aperta la Campagna Abbonamenti #MonferratoSiamoNoi presso lo Store. Mentre presso la biglietteria del palazzetto si potranno ritirare le tessere ed acquistare i biglietti per la singola partita.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e seguita con aggiornamenti in tempo reali sul canali social Monferrato Basket.