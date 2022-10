La Reale Mutua Torino torna a giocare in casa contro Piacenza

GLI AVVERSARI

La squadra piacentina, allenata da coach Stefano Salieri, si presenta a questa giornata con un record di 1 vittoria e 1 sconfitta ed al momento occupa il sesto posto in classifica. Miglior realizzatore dell’Assigeco è Gherardo Sabatini, che viaggia in doppia-doppia di media con 18.5 punti e 12.0 assist a partita. Tra gli stranieri, occhi puntati su Brady Skeens che segna 9.5 punti a partita.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Capo Allenatore): «Sarà una partita delicata, non facile sotto il profilo tecnico e soprattutto tattico per le caratteristiche degli avversari, e non facile anche per il ritmo e l’intensità di gioco che le squadre di coach Salieri e in particolare questa squadra ha avuto in questi ultimi anni. È una partita dal significato importante per tornare all’appuntamento con la vittoria e per riprendere un cammino che avevamo iniziato nella prima giornata, ma che abbiamo purtroppo interrotto anche per nostra responsabilità nella seconda gara. Per questo motivo dobbiamo avere la capacità e la volontà di rimettere gli equilibri a posto. Sarà una partita delicata, importante, difficile e come tale va vissuta».

Simone Pepe (Guardia Basket Torino): «Ci aspetta una partita insidiosa contro una squadra molto ostica che non molla mai, d’altro canto noi stiamo preparando al meglio la partita pronti a riscattarci dopo la brutta sconfitta di sabato scorso. Dobbiamo dimostrare a tutti ma soprattutto a noi stessi che quello che è successo sabato è solo un episodio negativo e che non dovrà più ripetersi».

INFO UTILI

Si gioca domenica 16 ottobre, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Angelo Caforio, Michele Capurro e Nicolò Bertuccioli. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.