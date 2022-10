WEVZA Cup: debutti vincenti per Wiesbaden e Chaseaux

Debutto vincente nella seconda giornata della WEVZA Cup per le due formazioni che avevano riposato nella prima giornata, il VC Wiesbaden e il VBC Chaseaux . Due vittorie però molto diverse fra loro.

Nell’incontro pomeridiano della pool A le tedesche del Wiesbaden hanno superato 3-0 il Volley Lugano in poco più di un’ora, faticando soltanto nel terzo set risolto ai vantaggi 27-25 dopo aver condotto anche 21-17. Trascinatrice indiscussa della formazione allenata da Benedikt Frank è stata l’ex chierese Annick Meijers, autrice di 18 punti con il 52% in attacco.

La partita serale della pool B fra VBC Chaseaux e USC Munster si è chiusa 3-2 a favore delle svizzere dopo quasi due ore di gioco. È stato un incontro in altalena: primo e quarto set vinti dalle tedesche con parziali a 11 e 14, mentre dei tre set conquistati dal Chaseaux soltanto il secondo è stato a senso unico. Molto combattuto il tie-break che la squadra di Doris Stierli, sempre avanti di un’incollatura, è riuscita a condurre in porto 15-13. Miglior realizzatrice del match l’opposto del Munster, Scholten, autrice di 18 punti.

Alla luce dei risultati della seconda giornata sia il Lugano sia il Munster hanno concluso qui la loro avventura nella WEVZA Cup. Viceversa, le due partite della terza giornata saranno entrambe decisive per l’ingresso alla finalissima di domenica.

Questo il programma di oggi, sabato 15 ottobre:

– ore 17.30: VC Wiesbaden-RC Cannes (pool A)

– ore 20.30: Reale Mutua Fenera Chieri ’76-VBC Chaseaux (pool B)

Pool A, gara 2

Volley Lugano-VC Wiesbaden 0-3 (11-25; 16-25; 25-27)

VOLLEY LUGANO: Gebhardt 2, Runjic 6, Branca 4, Stackhouse 4, Kantor 6, Meawad 9; Paya (L); Djuiric, Lytvynenko, Mortati (2L). N. e. Gweder, Kuhn, Marcon. All. Oikonomou; 2° Amici.

VC WIESBADEN: Gajewska 3, Große-Scharmann 11, Anderson 8, Freund 7, Meijers 18, Grosser 4; Sain (L); Agbolossou, Kastrup. N. e. Priante Frances, Herelova, Budenbender (2L). All. Frank; 2° Minter.

ARBITRI: Armandola (Italia) e Kalin (Svizzera).

NOTE: durata set: 20′, 23′, 29′. Errori in battuta: 7-6. Ace: 2-5. Ricezione positiva: 45%-62%. Ricezione perfetta: 30%-34%. Positività in attacco: 28%-44%. Errori in attacco: 7-13. Muri vincenti: 4-9.

Pool B, gara 2

USC Munster-VBC Chaseaux 2-3 (25-11; 13-25; 22-25; 25-14; 13-15)

USC MUNSTER: Valkova 3, Scholten 18, Schroder 8, Maros 10, Kirchhoff 12, Schlegel 11; Church (L); Kommling 4, Barthel 1. All. Thomsen; 2° Pack.

VBC CHASEAUX: Hammerli 1, Novakovic 14, Kostadinova 4, Ferguson 8, Pritchard 14, Granvorka 11; Hammerli (L); Monge 2, Hanon 1, Freymond 2, Trezzini (2L). All. Stierli; 2° Schacher.

ARBITRI: Papadopol (Italia) e Vuhnow (Germania).

NOTE: durata set: 19′, 21′, 27′, 23′, 18′. Errori in battuta: 14-16. Ace: 6-5. Ricezione positiva: 41%-35%. Ricezione perfetta: 23%-24%. Positività in attacco: 42%-36%. Errori in attacco: 15-9. Muri vincenti: 7-4.