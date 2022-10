BEA Chieri: Nicholas Giacomelli è un nuovo giocatore arancio-nero

Esterno classe 2002, Giacomelli muove i primi passi con la palla a spicchi nel settore MiniBasket del Galliate Basket. La trafila giovanile è tra Novara, fino all’Under 14 e poi College Borgomanero. Con la maglia bianco-blu Nicholas si toglie svariate soddisfazioni, dalle Selezioni Giovanili Regionali all’accesso a Finali Nazionali e Fasi Interzona dove è sempre protagonista. Giovanissimo, esordisce in C Silver con i colori di Arona Basket nella stagione 2020-21, dove contribuisce alla promozione in C Gold in un’annata di grandi sfide tra i bianco-verdi lacustri e BEA, che alla fine vincerà il campionato a discapito dei lacustri solo nello scontro diretto all’ultima giornata. Confermatissimo ad Arona, l’anno scorso il debutto nel massimo campionato regionale, dove si impone da subito come uno dei playmaker più interessanti della categoria. Complici le convalescenze per gli infortuni con cui il roster arancione dovrà convivere ancora per un po’, Giacomelli da questa settimana ha fatto il suo ingresso in Squadra ed è pronto all’esordio al Palasport San Silvestro di domani.