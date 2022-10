Derthona cala il tris, sconfitta anche Pesaro

Terza vittoria consecutiva per la Bertram Derthona , che al PalaEnergica Paolo Ferraris conduce con autorevolezza la partita con la VL Carpegna Prosciutto Pesaro , prima di subire la rimonta avversaria. Nel momento in cui gli ospiti si avvicinano – anche a un solo possesso di distacco – la formazione allenata da Ramondino conserva la lucidità e fa le giocate, offensive e difensive, giuste per conquistare il successo.

Avvio sprint del Derthona, che trova grande fluidità in attacco sin dai primi minuti dell’incontro: il canestro di Tavernelli a fil di sirena (24-14) sugella dieci minuti di controllo bianconero. Nella seconda frazione la gara scorre sugli stessi binari, con la formazione allenata da coach Ramondino che produce un nuovo break – con i canestri di Candi e Harper – che portano il punteggio sul 47-29 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la VL Carpegna Prosciutto Pesaro mette a segno un parziale importante che accorcia il gap sotto la doppia cifra. A spingere avanti la Bertram nel finale di quarto è Candi, la cui tripla allo scadere vale il 64-55 del 30’. Nell’ultimo periodo la rimonta ospite prosegue e si concretizza a quota 71 a 4 minuti dal termine con la tripla di Abdur-Rahkman, dando così vita a un finale in volata. Il 6-0 firmato Macura-Christon riporta il Derthona al comando (77-71) a 1 minuto dalla sirena, costringendo coach Repesa a interrompere la partita. Cheatam accorcia in lunetta, Pesaro poi sbaglia due tiri da tre punti per riavvicinarsi e la freddezza di Christon e un recupero difensivo di Macura danno la vittoria alla Bertram, che si impone 81-73.

Così il vice allenatore Massimo Galli al termine della gara: «Una partita per noi a due facce: dopo un ottimo primo tempo, la condizione fisica non ottimale di alcuni nostri giocatori ci ha fatto avere un calo. Mi aspettavo il rientro di Pesaro, ma negli ultimi tre minuti abbiamo ritrovato l’inerzia e conquistato una meritata vittoria. Filloy ha accusato un problema all’adduttore pertanto non era disponibile stasera. La condizione fisica di alcuni giocatori ci condiziona nella qualità degli allenamenti, ma oltre al carattere ci sono dei contenuti: difensivamente la squadra ha mostrato una solidità molto importante, facendo le scelte giuste per portare a casa le partite. Pesaro è una squadra che sarà protagonista in questo campionato, contro cui giocare e vincere sarà difficile. La situazione falli ci ha forzato a fare delle scelte, ma limitare la VL in alcune situazioni è una cosa davvero significativa».

Bertram Derthona - VL Carpegna Prosciutto Pesaro 81-73

Parziali (24-14, 47-29, 64-55)

Derthona: Christon 16, Mortellaro ne, Errica ne, Candi 17, Tavernelli 2, Filloy ne, Severini, Harper 19, Daum 4, Cain 11, Radoševi? 2, Macura 10. All. Ramondino.

Pesaro: Kravic 7, Abdur-Rahkman 19, Visconti, Moretti 8, Tambone 7, Stazzonelli ne, Mazzola, Charalampopoulos 18, Totè, Cheatam 14. All. Repesa.