Chieri '76 e Cannes oggi in finale di WEVZA Cup

Saranno l’ RC Cannes e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a contendersi l’ingresso nel tabellone della Challenge Cup . Questo l’esito delle prime tre giornate della WEVZA Cup che ha visto le transalpine di Filippo Schiavo e le chieresi di Giulio Cesare Bregoli centrare la finale, in programma oggi, domenica 16 ottobre ( ore 17.30 ), al PalaFenera.

Nel primo incontro della terza giornata Cannes, a segno 3-1 giovedì contro il Lugano, ha avuto bisogno di 2 ore e 8 minuti e di cinque set per piegare le resistenze del Wiesbaden. Vinto 25-21 un primo set sempre condotto, e perso 15-25 un secondo set sempre a inseguire, nella terza frazione le francesi l’hanno spuntata 30-28 ai vantaggi dopo essere state rimontate da 21-16. Nel quarto set le tedesche hanno ribaltato il punteggio nel finale da 21-20 a 23-25, portando l’incontro al tie-break. Qui Cannes ha cambiato passo sul 3-5 per le avversarie chiudendo set e match 15-8. Miglior realizzatrice Snyder, schiacciatrice del Cannes, con 20 punti. Al Wiesbaden non sono bastati i 18 punti di Guilliams e Anderson.

Senza storia la seconda partita fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e VBC Chaseaux. Le padrone di casa hanno bissato il 3-0 del primo incontro col Munster imponendosi in appena 55 minuti. A senso unico i primi due set, condotti dalle chieresi dal primo all’ultimo scambio ed entrambi chiusi con un ace, di Villani (25-15) e Cazaute (25-12). Più combattuto l’inizio del terzo set che ha visto il Chaseaux avanti 3-5, ma dopo il sorpasso biancoblù (6-5) non c’è più stata partita (25-13). Top scorer Cazaute con 18 punti e uno stratosferico 67% in attacco. Da segnalare nelle file chieresi l’esordio stagionale di Weitzel, rientrata mercoledì dal campionato mondiale.

Pool A, gara 3

VC Wiesbaden-RC Cannes 2-3 (21-25; 25-15; 28-30; 25-23; 8-15)

VC WIESBADEN: Gajewska 6, Große-Scharmann 9, Anderson 18, Herelova 16, Guilliams 18, Grosser 1; Sain (L); Meijers 16, Kastrup 5, Priante, Agbolossou 1. N. e. Budenbender (2L). All. Frank; 2° Minter.

RC CANNES: Gray 3, Laak 16, Felix 10, Gates 14, Lazic 13, Snyder 20; Gelin (L); Andriamaherizo, Marquet (2L). N. e. Brcic, Zatkovic, Gatard. All. Schiavo; 2° Panigalli.

ARBITRI: Enkerli (Svizzera) e Armandola (Italia).

NOTE: durata set: 24′, 22′, 36′, 30′, 16′. Errori in battuta: 7-8. Ace: 8-2. Ricezione positiva: 53%-34%. Ricezione perfetta: 34%-24%. Positività in attacco: 40%-36%. Errori in attacco: 20-12. Muri vincenti: 10-17.

Pool B, gara 3

VBC Chaseaux-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (15-25; 12-25; 13-25)

VBC CHASEAUX: Oriani Hammerli, Novakovic 7, Kostadinova 1, Ferguson 4, Pritchard 11, Granvorka 1; Marine Hammerli (L); Freymond 1, Hanon, Monge, Trezzini (2L). All. Stierli; 2° Schacher.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 3, Grobelna 5, Mazzaro 7, Butler 8, Cazaute 18, Villani 13; Spirito (L); Storck 2, Weitzel 1. N. e. Morello, Nervini, Resmini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Kalin (Svizzera) e Guillet (Francia).

NOTE: durata set: 17′, 20′, 18′. Errori in battuta: 11-7. Ace: 1-8. Ricezione positiva: 41%-58%. Ricezione perfetta: 21%-35%. Positività in attacco: 29%-56%. Errori in attacco: 6-7. Muri vincenti: 1-9.

WEVZA CUP – Riepilogo fase a gironi

RISULTATI

Pool A

Gara 1: RC Cannes-Volley Lugano 3-1 (25-19; 25-20; 14-25; 25-21)

Gara 2: Volley Lugano-VC Wiesbaden 0-3 (11-25; 16-25; 25-27)

Gara 3: VC Wiesbaden-RC Cannes 2-3 (21-25; 25-15; 28-30; 25-23; 8-15)

Pool B

Gara 1: Reale Mutua Fenera Chieri ’76-USC Munster 3-0 (25-9; 25-19; 25-18)

Gara 2: USC Munster-VBC Chaseaux 2-3 (25-11; 13-25; 22-25; 25-14; 13-15)

Gara 3: VBC Chaseaux-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (15-25; 12-25; 13-25)

CLASSIFICHE

Pool A

RC Cannes 5 punti; VC Wiesbaden 4; Volley Lugano 0.

Pool B

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 6 punti; VBC Chaseaux 2; USC Munster 1.