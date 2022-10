Volley Parella cade al tie-break contro l'Alto Canavese

Il Volley Parella lotta con le unghie e con i denti ma alla fine cede al tie-break contro Alto Canavese al termine di un match in cui la maggiore esperienza degli avversari alla lunga ha la meglio. I biancorossoblu pagano a caro prezzo un paio di black out nei momenti decisivi ma dimostrano comunque di essere alla pari con una delle favorite alla vittoria finale del girone.

Coach Mollo conferma il sestetto della scorsa settimana con Carlevaris in palleggio e Riccioni opposto, Brugiafreddo e Dambrosio ali, Piasso e Cian al centro e Fabbri libero. Risponde Alto Canavese con la diagonale palleggiatore-opposto composta da Milano e capitan Avalle, Romagnano e Teja in banda, Campobasso e Pasteris centrali e Armando libero.

Il primo set viaggia punto a punto fino all'8 pari, quando in due giri l'Alto Canavese prova la fuga (10-13). Il Parella rientra sul 18 pari ma nel testa a testa finale la spuntano gli ospiti: 23-25.

Nel secondo invece iniziano meglio i biancorossoblu (3-0, poi 8-4). L'Alto Canavese, trascinato dall'ex Romagnano pareggia a 9 ma il Parella scappa ancora (14-10) e incrementa fino al 21-14, chiudendo poi 25-20.

Nel terzo è equilibrio nella prima fase, poi l'Alto Canavese scava un piccolo margine (10-13). Decisivo l'errore sul pallone che potrebbe riportare il Parella a -1 (possibile 19-20) e che invece finisce per demoralizzare i ragazzi di Mollo, che da quel momento sbagliano tutto e cedono 18-25.

I torinesi non mollano però e nel quarto, con Bistrot in campo quasi da subito al posto di Riccioni, dopo un bel testa a testa, allungano dal 16-16 al 20-16. E' il break decisivo perchè i canavesani non rientrano più e il Parella si impone nuovamente 25-20.

Il tie-break resta vivo fino al primo vantaggio parellino (7-6), poi la maggiore esperienza dell'Alto Canavese ha la meglio e il punteggio si ribalta: 8-14. Il disperato tentativo di inserire di nuovo Riccioni a servizio non basta. I biancorossoblu accorciano (11-14) ma proprio l'errore a servizio dell'ex Santa Croce, regala i due punti all'Alto Canavese: 11-15.

«Vorrei innanzitutto ringraziare il pubblico - dice alla fine coach Mollo - perchè tornare qui dopo 4 anni è stato molto emozionante, soprattutto per me che sono un parellino doc. E' stata una bella partita, in cui noi abbiamo raggiunto l'obiettivo di fare almeno un punto e lottare su tutti i palloni. La partita è stata di alto livello contro una squadra che punta alla promozione: sono molto soddisfatto dei ragazzi e se continuiamo così potremo toglierci tante soddisfazioni».

VOLLEY PARELLA TORINO-ALTO CANAVESE 2-3

Parziali (23-25, 25-20, 18-25, 25-20, 11-15)

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris 2, Riccioni 10, Dambrosio 20, Brugiafreddo 17, Piasso 11, Cian 9, Fabbri (L), Bistrot 5, Becchio. N.e: Prato, Sbarbori, De Lucia, Tadiello (L). All: Francesco Mollo.

ALTO CANAVESE: Milano 8, Avalle 6, Romagnano 23, Teja 18, Campobasso 6, Pasteris 7, Armando (L), Scavetta, Grosjacques. N.e: Giacobbo, Marchese, Bergero, Vercellino, Randone (L). All: Fabio Matteotti.

NOTE: Ace 3-2, Battute sbagliate 15-13, Ricezione 65% (48%)-69% (46%), Attacco 41%-38%, Muri 10-13, Errori 36-28.