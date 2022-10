Eurogymnica: tre titoli, tre argenti e un bronzo agli Interregionali di Specialità Gold

A partire da Alessia Pala , Junior di prima fascia, salita sul gradino più alto del podio alla palla con 22,300 e piazzatasi seconda con il cerchio grazie al punteggio di 21,950. Un risultato davvero incoraggiante per la ginnasta entrata da pochi mesi nel programma Gold. Brillante prestazione anche di Eglissa Lika , che dopo aver dominato la fase regionale alla cerchio ed aver staccato il pass per i nazionali al primo tentativo, s'è tolta lo sfizio di conquistare il titolo interregionale con le clavette con 23,600, il punteggio più alto nella categoria Junior 1 di tutti gli attrezzi.

Alcune delle EGirls che si erano però laureate campionesse, hanno avuto sabato scorso la possibilità di timbrare un secondo biglietto per la Sicilia, con quegli attrezzi che non le avevano viste primeggiare. A Cantalupa, piccolo comune a pochi minuti da Pinerolo, nella fase interregionale della zona tecnica 1 che coinvolge le ginnaste del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia e della Liguria, le ginnaste Junior di Eurogymnica hanno dato spettacolo andando a vincere tre dei quattro attrezzi previsti e raccogliendo inoltre un ottimo bottino di medaglie e di piazzamenti per la finale nazionale.

Il terzo titolo interregionale è arrivato al nastro, grazie alla perfetta performance di un'elegante Alessia Laghezza che ha fatto segnare il punteggio di 21,200. Ma a rimpinguare il bottino giornaliero e a rendere la giornata ancora più positiva, ci hanno pensato Emma Ferraris, argento alle clavette (21,150) e bronzo alla palla (21,050) e Cecilia Quarello argento alle clavette con 22,950 tra le junior 2/3.

Hanno purtroppo steccato Carlotta Lo Muscio e Stefania Straniero entrambe impegnate alla palla tra le senior e date tra le favorite alla vigilia per il primato o almeno per un posto sul podio. Tradite già in fase regionale dallo stesso attrezzo, le due ex campionesse italiane hanno commesso ancora un paio di errori, perdendo la palla e vedendo il loro punteggio fortemente penalizzato. Solo quarta Carlotta e quinta Stefania, troppo poco per agguantare la finale italiana. Occasione persa dunque ma solo con questi attrezzo, visto che l'esperto duo biancoblu sarà comunque presente ai nazionali rispettivamente con cerchio e clavette, specialità dominate in fase regionale e che potrebbero dare grandi soddisfazioni anche quest'anno.

Tutte le altre EGirls se la giocheranno invece su due attrezzi compresa Alessia Laghezza che in coppia con Alessia Grigoras ha conquistato il titolo regionale di coppia. Le classifiche regionali e quella di Cantalupa sono molto incoraggianti e collocano in cima al palmares, ancora una volta, la società del presidente Nurchi che torna in Piemonte con all'attivo tre titoli interregionali, tre argenti e un bronzo.