Torino Universitaria cade in casa contro Savigliano

17/63 dal campo, 13/42 da due, 4/21 da tre, 5/13 ai liberi. Cifre che, in una partita dalle scarse segnature, condannano Torino Universitaria alla terza sconfitta di fila.

I cussini vanno a rimbalzo offensivo ma non muovono il punteggio e subiscono Maccario, prima in 1c1 e poi da tre: 5-9. Errori dalla lunetta, perse, contatti e ruvidezze si sprecano, il Savigliano è più pratico: 5-13 del 6'.

Conti dopo rimbalzo e una percussione di Galliera Ricci permettono al CUS di rientrare: sul 11-13 il passaggio a zona e la caparbietà di Gioda in area cussina regalano all'Amatori il nuovo allungo: 11-20 al 10'.

Torino Universitaria continua a sparare a salve e l’ex Andrea Danna porta a spasso una difesa spesso in ritardo: 11-22.

Di colpo il CUS sembra scuotersi, si avvicina per due volte a -3 e arriva al 29-30 del 19' con una coppia di liberi di Matteo Porcella. Ma torna in fretta quello di prima e rincorre sempre un avversario che a sua volta smette di segnare.

Nei primi 4' del terzo quarto il punteggio rimane fermo, poi Pietra riavvicina Torino Universitaria a -2: 31-33.

La gara si mantiene durissima, Maccario e Matteo Porcella si scambiano le triple, Pietro Danna ne aggiunge altri 3 dalla lunga, il fratello Andrea riallarga il divario: 34-43 al 28'. Poi l'agonismo prende il sopravvento e annebbia le menti. Soprattutto dei cussini, che riprendono a fallire tiri a raffica.

Intorno al 35' il CUS rialza la testa con due giocate di ottima fattura chiuse da Conti e Bonadio. Dietro le concessioni sono minime e sul 43-46 i cussini sembrano in piena corsa. Ma tirano ancora il freno a mano, stavolta senza lasciarlo più: 3 perse di fila, e Maccario e Andrea Danna regalano al Savigliano l'inerzia per arrivare al traguardo.

Negli ultimi 3 minuti e mezzo non segna più nessuno (5-6 l'ultima decina, ed è tutto dire).