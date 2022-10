Lasalliano Volley, tutti i progetti per la nuova stagione

Sono iniziati nel weekend buona parte dei campionati giovanili, poi venerdì prossimo toccherà ai tornei di Prima Divisione. Tante anche le squadre schierate in campo dal Lasalliano, sia in campo femminile che maschile. Le ragazze giocheranno le loro gare interne alla palestra Colletta di via Regazzoni 5, mentre i ragazzi saranno di scena davanti al proprio pubblico alla palestra Parri di via Tiziano 43.

Davvero grandi numeri per entrambi i settori con il maschile che cresce in modo esponenziale nelle ultime stagioni, con tante collaborazioni che valorizzano l'impegno della società nella ricerca di giovani e giovanissimi pallavolisti e per la formazione di nuovi tecnici e dirigenti. Ai primi, sotto la guida di Alessio Roccati, l'onere e l'onore di far crescere le nuove leve, ai secondi, coordinati da Marco Garabello, il compito di rendere l'organizzazione societaria sempre migliore.

Compiti che, al femminile, sotto la supervisione di Paola Pelassa, sono in capo a Marco Pigliafiori e Marco Enria, insieme anche alla guida del team di B2 che ha esordito vittoriosamente sabato a Casale.

«Finalmente, dopo i due anni di pandemia, siamo tornati nelle scuole con i corsi di minivolley e di pallavolo per avvicinare alla pratica sportiva sempre più bambine e ragazze: sono loro il futuro del Volley Lasalliano», commenta il presidente Antonio Mottura.

Tra di loro c'è chi arriverà a far parte delle squadre del progetto To play, nazionali o regionali, altre continueranno a giocare nei gruppi provinciali o amatoriali. «Fondamentale è che si divertano, perché, lo abbiamo scritto anche nei nostri hastag, #lapassioneètutto e #lapassionecifavivere», conclude Mottura.

SERIE C MASCHILE È un Lasalliano molto convincente quello che supera la Pallavolo Santhià in uno dei bigmatch della seconda giornata della serie C maschile. Ottima prova in ogni fondamentale con giocate convincenti ed efficaci che valgono il 3-0 il finale per la squadra allenata da Riccardo Cignetti con parziali a 16, 19 e 17. Da sottolineare la prova di Marco Ariagno al servizio con tre ace e soli due errori su 16 battute. La vittoria lancia i rossoblù in vetta al girone in compagnia di Biella e Arona e un punto avanti a Chieri prossimo avversario di Morello e compagni.

SERIE B2 FEMMINILE Questa sera le avversarie dell'Issa Volley Novara, reduci dalla vittoria contro Florems Vigevano nella prima di campionato, sono una delle formazioni pretendenti ai posti alti della classifica con un mercato estivo di tutto rispetto, con l'innesto di giocatrici che hanno calpestato terreni di categorie superiori. Primo set da manuale per le padrone di casa che mettono sotto pressione fin dal servizio la retroguardia dell'Issa e con un muro difesa di livello altissimo si aggiudicano il primo parziale. Qualche errore di troppo nel secondo set in attacco mette la gara di nuovo in pari, ma la qualità espressa dalle torinesi nel muro difesa in questa gara è di livello superiore e la partita finisce 3-1. Un 3-1 entusiasmante dove i parziali non rendono giustizia alle grandi giocate e agli scambi tiratissimi. Il commento del coach Marco Pigliafiori: «Era una gara complicata e lo sapevamo. Issa ha giocatrici esperte che hanno giocato in categorie superiori di A2 e B1. Le ragazze sono state molto brave a fare quello che avevamo preparato tenendo un ritmo altissimo in difesa e questo ha pagato tanto. Sono sulla carta una delle migliori formazioni e vincere questa sera ci da morale. Ancora brave alle ragazze perchè oggi davvero se lo meritano».