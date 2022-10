Fitarco Piemonte - Coppa Italia Arco Nudo

Al termine di sfide di altissimo livello che hanno regalato grandi emozioni e anche qualche sorpresa finale, a Settimo Torinese (TO) sono stati definiti i podi della II Coppa Italia Arco Nudo organizzata dagli Arcieri Varian e dal Comitato Fitarco Piemonte sul diamante del Baseball Club Settimo. Una bella manifestazione che, pur essendo giunta solamente alla sua seconda edizione, non si disputerà più perché dalla prossima stagione la divisione Arco Nudo, come recentemente deliberato dal Consiglio Federale, avrà finalmente accesso ai Campionati Italiani outdoor, oltre che ai Campionati Regionali, con l'assegnazione dunque dei titoli di classe e assoluti.

Dopo le 72 frecce di qualifica di sabato, nella giornata di domenica si sono disputate le fasi eliminatorie con round da 12 frecce. Per il podio assoluto erano in gara le migliori e i migliori 32 alla distanza di 50 metri, mentre per le classi giovanili Ragazzi e Allievi si giocavano le medaglie le migliori e i migliori 8, rispettivamente a 25 e 40 metri. In questo ultimo caso ad ogni tornata eliminatoria usciva l'atleta col punteggio inferiore, finché sono rimasti i migliori 4 che, con le ultime 12 frecce hanno definito il podio. Per gli assoluti invece ad ogni round uscivano di scena gli ultimi 4 e, dopo 6 fasi eliminatorie, sono stati definiti così i finalisti.

Sabato mattina, al termine della cerimonia di premiazione dei titoli di classe maschili, si è svolto uno vero e proprio "scambio cultural-sportivo" tra il capitano del Baseball Club Settimo Riccardo Cirillo e l'arciere della Nazionale, Giuseppe Seimandi. Il portacolori delle Fiamme Azzurre ha dato a Cirillo un arco-scuola e, dopo una breve spiegazione, gli ha fatto scoccare tre frecce sul bersaglio: dopo un 7 iniziale, il giocatore di Settimo ha poi scoccato due 9, ricevendo l'applauso dei presenti. Dopo questo ottimo esordio arcieristico, è toccato a Giuseppe Seimandi prendere in mano la mazza da baseball: Cirillo gli ha dato qualche indicazione tecnica sull'impugnatura e il movimento da eseguire e poi, subito il via alla prova pratica. Anche l'azzurro della Fitarco non ha avuto bisogno di troppo tempo per imparare e, dopo aver colpito le prime due palle senza fargli molta strada, al terzo tentativo ha subito sfiorato un home run.

Ad assistere a questo simpatico siparietto, anche il giovane nazionale Williams Wong, la presidente del B.C. Settimo, Patrizia Sciarrilli e i giocatori della giovanile che, proprio nella giornata odierna, erano impegnati nell'ultima partita di campionato contro il Fossano.

Podi di Classe – Simone Maestri (Arcieri Città della Paglia) conquista il terzo posto tra i Senior maschili con 616 punti. Nelle Master femminili Stefania Coppo (Arcieri del Monferrato) trionfa con 586 punti, mentre Alessandra Tessari (Arc. Collegno) è terza con 567 punti.

Davide Morra (Arcieri Alpignano) chiude in seconda posizione tra gli Junior maschili, con 567 punti, e Claudio Aichino (Arcieri delle Alpi) è terzo con 564 punti.

Nelle Junior femminili, l’atleta di casa Alessia Bussetto (Arcieri Varian) conquista la seconda posizione con 537 punti.