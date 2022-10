Novipiù Monferrato Basket, secondo sigillo casalingo: battuta anche Trapani

Seconda vittoria casalinga per la Novipiù Monferrato Basket che batte 2B Control Pallacanestro Trapani con il punteggio di 70-65 al termine di un match molto avvincente. Orfani di Luca Valentini e Matteo Formenti per infortunio, Martinoni e compagni respingono alla grande gli assalti del terzo quarto quando il ritorno dei siciliani ispirati da un Jenkins in versione super sembrava aver dato una piega differente al match. A testa altissima fino alla fine con un'altra grande prestazione al rimbalzo di Carver ed i 21 punti per Lucio Redivo che lo rendono il miglior marcatore di serata.

Partono forte gli ospiti. Jenkins e Carter infiammano il parquet portando a casa i primi punti di giornata. Novipiù che scende in campo con Ellis, Redivo, Ghirlanda, Carver e Martinoni. La gioventù di Monferrato è ricetta segreta di questo primo quarto. Ghirlanda ed Ellis impattano sul 12-12 dopo un primo strappo dei siciliani. Si inceppano le bocche di fuoco della 2B Control. Ellis continua a pungere. Primo quarto che si chiude sul 17-12. Difende forte la Novipiù. Trapani non riesce più a segnare. Altra tripla di Ellis. 24-12. Il parziale di 18-0 dei rossoblu viene interrotto solamente dal canestro da sotto di Massone che interrompe un digiuno lunghissimo. Ancora Ellis, un Carver mai domo sotto canestro. Trapani prova a rimettersi in carreggiata. Capitan Martinoni lotta nel pitturato e segna. Si va all'intervallo sul 33-21.

Il secondo tempo comincia nel segno di Trapani. La bomba di Redivo che finalmente entra in partita non interrompe la voglia di rivalsa dei ragazzi di coach Parente. Jenkins si mette in proprio. Mollura come al solito sa essere determinante. Il pareggio arriva sul 40-40. Gli rispondono prontamente Leggio e Redivo che permette a Monferrato Basket di tornare ad un vantaggio di 7 punti. Terzo quarto che si chiude sul 51-44. Trapani non molla. Carter sa far male alla difesa di casa. -3. Due belle giocate di Martinoni e Redivo fanno riprendere il fiato ai tifosi del Pala Energica Paolo Ferraris. 59-53. Ancora la guardia argentina di Bahia Blanca mette un pezzo del puzzle in più per chiudere la contesa. Tripla dalla cameretta di casa. Romeo accorcia ma Martinoni dall'altro lato punisce. I tre punti praticamente alla sirena serve solo per le statistiche. Partita che si chiude sul 70-65 e festa grande per la Novipiù.

Andrea Valentini - Coach Novipiù Monferrato Basket: «E' una vittoria importante che ci permette di muovere la classifica e di difendere l'inviolabilità del PalaEnergica Paolo Ferraris. Sono contento per i ragazzi, non era facile, al termine di una settimana come questa con due giocatori importanti fermi ai box. Una sfida dove siamo stati avanti per lunghi tratti. Abbiamo faticato un po' nel terzo quarto quando si è acceso Jenkins che ha grandissime doti realizzative. Non ci siamo mai disuniti, abbiamo continuato a difendere. Questo deve essere il nostro marchio di fabbrica in questa stagione. Con soli quattro esterni non era facile. Abbiamo adattato Poom da ala piccola dandoci una grossissima mano. Non sappiamo quando rientreranno gli infortunati quindi Karl deve continuare a prendere fiducia. Ha fatto bene. L'importante questa sera era vincere, sono molto felice. Scendendo nel particolare sicuramente dobbiamo migliorare ancora un po' la condizione atletica con alcuni giocatori. Leggio ha saltato di fatto la preseason, Redivo deve ancora arrivare al 100% ma non è neanche semplice giocare con due avversari costantemente addosso. Ora ci prepariamo alle due trasferte con Torino e Stella Azzurra dopo di che affronteremo in casa Rieti. Stiamo crescendo, dobbiamo diventare ancora un po' più cattivi e concreti in certi momenti della partita».

NOVIPIU' MONFERRATO BASKET - 2B CONTROL PALLACANESTRO TRAPANI 70-65

Parziali (17-12; 33-22; 51-44)

NOVIPIU' MONFERRATO BASKET: Castellino, Ellis 12, Carver 10, Mele, Formenti NE, Luparia NE, Redivo 21, Martinoni 18, Ghirlanda 4, Poom, Leggio 5. Coach: Andrea Valentini.

2B CONTROL TRAPANI: Carter 11, Minore, Dieng 1, Romeo 6, Guaiana, Jenkins 17, Tsetserukou, Mollura 13, Massone 15, Kovachev. Coach: Daniele Parente.