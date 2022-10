Cuneo apre con una vittoria la stagione casalinga

Esordio casalingo con palazzetto e campo in estrema sintonia! La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo vince 3-0 la prima gara casalinga della regular season ai danni di Motta di Livenza. Con il capitano a riposo precauzionale dopo l’estrazione del giudizio, coach Giaccardi butta nella mischia Luca Chiapello che ben figura in campo con 8 punti all’attivo. Molto bene anche la scelta di inserire Lanciani al servizio nei momenti giusti ha dato i suoi frutti. Due giorni e sarà di nuovo match day per Cuneo, con la trasferta infrasettimanale a Cantù mercoledì sera alle 20.30 in diretta su Volleyball World TV.



Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Parodi e Chiapello schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Lorizio schiera: Partenio palleggio, Korbas opposto, Trillini e Fusaro al centro, Schiro e Secco Costa schiacciatori; Battista (L).



Inizio combattuto, con un gioco punto a punto in cui i padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio, poi il time out chiamato da coach Lorizio suo 10-7 per Cuneo ha invertito i ruoli. Un acceso palazzetto ha ritmato tutto il corso del set nel suo continuo cambio palla. Una vera rincorsa, parità, vantaggio e così via a ripetizione. Sul 23-22 al servizio entra Botto per Sighinolfi, che tuttavia non centra l’intenzione. Gli risponde Cavasin entrato per Kordas alla battuta ed è set ball per Cuneo 24-23. Entra Lanciani per Santangelo dai nove metri, poi Kordas sbaglia l’attacco che tocca l’asta ed è 25-23 per Cuneo.



Si torna in campo, ma l’andamento non cambia, un gioco punto a punto con i biancoblù avanti, fino al time out dei biancoverdi sul 7-3. Il turno al servizio di Kordas mette in difficoltà la ricezione cuneese e coach Giaccardi chiama il time out sull’11 pari. Sul 18 pari entra Botto al servizio per Santangelo; al cambio palla rientra l’opposto cuneese che insieme a Chiapello ribaltano il parziale subito dopo il time out del 18-20, portandolo sul 21-20 e obbligando coach Lorizio a chiamare tempo lui stesso. Lanciani entra per Codarin sul 22 pari ed è lo stesso centrale marchigiano a mettere a segno l’ace del 24-22. Entra Cardona per Pedron e dai nove metri ancora Lanciani che chiude il set con un nuovo ace, questa volta su Lazzaretto. E’ 25-22, è 2-0 per Cuneo.



Parte meglio Motta nel terzo set sia in attacco che a muro con Fusaro che con due muri consecutivi obbliga coach Giaccardi al time out sul 5-8. Attacco di Parodi e Codarin, poi il centrale bene anche a muro ed è Lorizio a richiamare i suoi sul 9-10. Cuneo passa in vantaggio, ma i biancoverdi restano attaccati e pronti ad approfittare di qualsiasi errore. Sul 20-18 entra nuovamente Lanciani per Santangelo al servizio, mentre Motta mette Lazzaretto al posto di Schiro. Botto entra per Parodi alla battuta sul 22-20 e resta in campo. Tre errori costano il sorpasso di Motta. Sul 22-23 entra Kopfli per Chiapello. Santangelo ritrova la parità al 23°. Il videocheck conferma il 24° di Motta su mani out di Kopfli, ma poi ci pensa Pedro che su ricezione slash mura a uno l’attacco biancoverde. Santangelo tira giù il palazzetto con un attacco in diagonale da posto 4 ed è 25-24. Pedron al servizio e la chiude Santangelo!



MVP di serata l’opposto biancoblù Andrea Santangelo premiato da Adriano Giordana di ITsGOOD, nonché vicepresidente del Cuneo Volley, mentre il premio Fair Play by Santero 958 è stato assegnato all’opposto di Motta, Valentin Kordas.



Al termine della partita Coach Giaccardi: « Era la risposta che mi aspettavo dai ragazzi perché come detto loro durante la settimana, a Brescia non è stata la pallavolo che ci è mancata, ma l’atteggiamento. Nei momenti difficili siamo stati attaccati, non abbiamo perso la testa, abbiamo ragionato di squadra e pian pianino riusciremo ad elevare il livello durante la stagione».



Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, mercoledì 19 ottobre alle ore 20.30 in trasferta, ospiti della Pool Libertas Cantù.





2^ Andata (16/10/2022) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – HRK Motta di Livenza 3-0

Parziali (25-23/25-22/26-24)



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 3, Santangelo 16, Sighinolfi 4, Codarin 6, Parodi 12, Chiapello 8; Bisotto (L1); Botto, Lanciani 2, Cardona, Köpfli. N.e. Esposito, Lilli (L).

All.: Massimiliano Giaccardi

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 60%; Attacco: 50%; Muri 8; Ace 3.



HRK Motta di Livenza: Partenio (K), Korbas 14, Trillini 4, Fusaro 6, Schiro 7, Secco Costa 10; Battista (L1); Cavasin, Bellanova 2, Lazzaretto. N.e. Cunial, Pilotto, Acuti, Santi (L).

All.: Giuseppe Lorizio.

II All.: Milo Zanardo.

Ricezione positiva: 46%; Attacco: 39%; Muri 7; Ace 5.



Arbitri: Angelo Santoro, Michele Marconi.



Durata set: 27’, 27’, 30’.

Durata totale: 84’.