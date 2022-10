Wash4Green Pinerolo, 5° Memorial Ferrari Novara

Se la partecipazione al 5° Memorial Giampaolo Ferrari di Novara, ultimo test pre-campionato, aveva come finalità quella di vedere finalmente all'opera tutte le giocatrici comprese Zago e Trnkova al debutto in una gara amichevole, l'obiettivo è stato sicuramente centrato.

Dieci i set giocati tra sabato e domenica che hanno registrato due sconfitte al tie break, Cuneo sabato e domenica con Mondovì. Tutte e tredici le ragazze a disposizione sono state mandate a turno in campo.