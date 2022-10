Giaguari Torino cedono nel finale contro Seamen Milano

Dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo ed aver condotto per quasi tutta la partita, i torinesi hanno infatti dovuto cedere a quattro secondi dalla fine quando i milanesi sono riusciti a piazzare il colpo di coda vincente con una quarterback sneak di Troni che ha regalato loro la vittoria con il punteggio di 36-32. Dopo una prima fase di studio in cui gli attacchi saggiavano le difese avversarie alla ricerca della modalità migliore per superarle, erano i Giaguari a rompere gli indugi con una corsa di Piacentini da 22 yard che metteva i primi sei punti sul tabellone. All’inizio del secondo quarto Piacentini riceveva un perfetto passaggio da 9 yard di Brancaleoni e lo trasformava in altri sei punti. La trasformazione da due di Brancaleoni portava il punteggio sul 14-0 per gli ospiti. La reazione dei Seamen non si faceva attendere e Troni trovava Marcianò che, con una ricezione da 30 yard, riportava sotto i milanesi. Prima dell’intervallo l’asse Piacentini/Brancaleoni colpiva ancora, con il secondo che lanciava 22 yard in touchdown il primo per il 20-6 con cui le squadre andavano al riposo. La seconda frazione di gioco si apriva con una corda da 59 yard in touchdown di De Mio che trasformava anche da due su passaggio di Troni portando i Seamen sul 20-14. Piacentini rispondeva colpo su colpo, ed era ancora una sua corsa da 24 yard a riportare avanti nel punteggio i Giaguari 26-14.

Ancora una combinazione da 19 yard fra Troni e De Mio, trasformata da due da Troni mangiava altri due punti al vantaggio dei Giaguari che, alla fine del terzo quarto erano ancora avanti ma per meno di una segnatura.

I Giaguari sembravano in grado di ribattere ancora una volta, ma un fumble restituiva a palla ai Seamen che con un altro passaggio di Troni per De Mio da 17 yard con relativa trasformazione da parte dei due giocatori, metteva per la prima volta il muso avanti 30-26.

Il solito Piacentini piazzava quella che sembrava la zampata vincente a poco più di un minuto dalla fine con un touchdown su corsa da 6 yard: 32-30 per i Giaguari.

I Seamen, però, riuscivano ad imbastire un drive finale che culminava con un lungo passaggio su De Mio che portava i milanesi a ridosso della end zone avversaria. Fallito il primo tentativo, con soli quattro secondi sul cronometro era Troni che si incaricava di correre la sneak vincente per i Seamen.

Molte le indicazioni positive per i coach torinesi che, nonostante la sconfitta arrivata all’ultima azione della partita, possono essere soddisfatti della prestazione dei loro ragazzi.

Ci sarà sicuramente da lavorare per limare e correggere tutti gli errori commessi nella partita di oggi, ma la base appare solida e, soprattutto, la determinazione non è mancata.

Da segnalare l’ottimo esordio di Filippo Fontana, che in difesa ha mezzo a segno diversi sack e quando è stato impiegato in attacco ha portato palla con grande efficacia, ed anche di Manuele Vito, che ha sofferto un po’ in attacco ma è stato autore di grandi recuperi e placcaggi quando impiegato in difesa.