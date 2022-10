Serie A2: Autosped si impone su Alpo

Debutto assai convincente per la formazione di Molino che fuga i timori della vigilia battendo con largo margine un’ Alpo Villafranca che ha retto solo 10′ all’urto delle giraffe; nei restanti 30′ la superiorità delle padrone di casa è parsa indiscussa e l’ampio margine che ha separato le due formazioni fin dal secondo parziale è stato la cartina di tornasole di quanto visto sul parquet. Si parte in un PalaOltrepo che offre un bel colpo d’occhio grazie alla nutrita presenza di tifosi, tra cui spiccano i due leoni Semaj Christon e Mike Daum, seduti a bordo campo a sostenere le sorelle del Bcc; formazione di casa che recupera in extremis Gianolla e Smorto ma che oltre alle assenze preventivate di Ravelli e Rulli lamenta anche il forfait di Bonasia (problema fisico) mentre Soave può contare sullo schieramento tipo, Turel a parte, partendo con Slepowicz, Moriconi, Mancinelli, Vitari e Diene cui il tecnico messinese contrappone Baldelli, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac.

Avvio un po’ contratto delle castelnovesi faticano a carburare permettendo alle venete di mettere anche la testa davanti (5-3); le giocate nel pitturato delle vivacissime Premasunac e Gianolla caricano di falli le lunghe ospiti (Diene e Soglia ben presto a quota 2) e l’Autosped ne approfitta per prendere la testa, anche se il distacco tra le due compagini resta sempre piuttosto contenuto, grazie ad una Slepowicz on fire (20-17 al 10′).

Seconda frazione che sembra ripercorrere le stesse orme del primo quarto, con il Bcc che deve anch’esso fare i conti con le due penalità a carico di Baldelli e Smorto, ma dopo qualche minuto di relativo equilibrio (27-23 al 14′) arriva la spallata decisa delle castelnovesi che fatturano, in meno di 5′, un 18-0 (45-23) che spacca decisamente in due la partita; Alpo prova a rialzare la testa con un 4-0 prima della sirena del 20′, riportando il divario al di sotto delle 20 lunghezze (45-27).

Dopo l’intervallo le veronesi, sullo slancio del piccolo recupero effettuato, provano a ricucire ulteriormente lo scarto ma riuscendo a risalire, al massimo, fino al -16 (52-36); le incursioni di Gianolla e le triple di Leonardi però ristabiliscono ben presto le distanze tra le due squadre con l’Autosped che tocca il massimo vantaggio (+25, 61-36) a metà frazione e gara che sembra giunta ai titoli di coda con largo anticipo.

Villafranca ha ancora un sussulto ma il tentativo di rimonta viene frenato da Marangoni che prima si mette in proprio e poi arma la mano di Gatti con il +20 del 30′ (67-47) che rappresenta una bella ipoteca sul successo finale delle locali. Infatti i 10′ finali non aggiungono molto alla storia della partita con l’Autosped che continua a macinare gioco e punti grazie al duo Gianolla-Gatti, imbeccate alla perfezione da Marangoni (9 assist) e Baldelli (7); la forbice tra le due formazioni tende ad allargarsi ulteriormente e solo nelle ultimissime battute le ragazze di Soave riescono a limitare i danni di qualche comprensibile momento di distrazione delle padrone di casa, ormai appagate dalla larga vittoria ottenuta.

Un esordio assolutamente incoraggiante quello delle giraffe che arrivavano a questa partita con qualche legittima paura legata alle numerose ed importanti assenze, già citate in precedenza, ed alle condizioni non ottimali di alcune giocatrici, al rientro stasera dopo uno stop dovuto a problemi fisici; tutte le atlete schierate da Molino hanno dato il loro contributo, mettendosi al servizio delle compagne e facendo le scelte migliori proprio per il bene della squadra.

La prestazione di stasera, assai positiva sia sotto il profilo della qualità del gioco espresso che da quello dell’intensità messa sul parquet, è una bella iniezione di fiducia per giocatrici, staff tecnico e per tutto l’ambiente; certo si tratta solo di una partita, il lavoro da fare è ancora molto ed una rondine non fa certo primavera ma se il buongiorno si vede dal mattino le prospettive sono molto incoraggianti.