Serie C 2^ giornata: MONTALTO DORA VS MTS SER SANTENA

Si complica un po' la vita, l'Mts Ser Santena in trasferta a Montalto Dora, in quella che poteva essere una partita più semplice e scorrevole, si è trasformata in una lunga battaglia durata 2 ore e quindici minuti, in cui le tigri santenesi cercano in tutti i modi di imporsi sulle padrone di casa, che invece tengono testa a Destefanis e compagne. Nonostante le santenesi siano in vantaggio di due set a uno, cedono il quarto sul finale per poi giocarsi ai punti sul finale il quinto set.

Sicuramente due punti importanti e necessari per restare aggrappati alla parte alta della classifica, precedute solamente da squadre a punteggio pieno.

Nel primo set vengono schierate: Rolle in palleggio e Nardoianni opposto, Destefanis e Garavana, in centro, Busso e Bertotto in banda e Ferrua libero.

Molti gli errori da una parte e dall'altra, e le padrone di casa passano presto in vantaggio ( 8 a 4), le tigri santenesi inseguono le avversarie fino alla fine del set che si chiude sul 25 a 22 a favore delle padrone di casa.

Nel secondo set si entra in campo con la stessa formazione del primo. Gli errori del primo set vengono sistemati e l'Mts Ser passa subito in vantaggio (3 a 7). Ancora qualche imprecisione delle attaccanti santenesi, permettono al Montalto Dora di pareggiare i conti (9 pari). Piano piano le santenesi ricominciano a macinare punti e sul 21 a 16 entra Girardi al posto di Bertotto al servizio, e con un primo tempo di Destefanis e due attacchi di Busso da posto quattro si arriva al set point sul 24 a 18. Grazie ad un servizio out delle padrone di casa, l'Mts Ser si aggiudica il secondo set per 25 a 18.

Nel terzo set rientra Bertotto al posto di Girardi e si parte ancora in equilibrio fino al 7 pari, quando un paio di errori in attacco permettono alla giovane formazione locale di passare in vantaggio costringendo il coach santenese di chiamare il primo time out sul 11 a 8. Le tigri santenesi però non mollano e tornano in parità sul 13 pari, quando con il turno al servizio di Nardoianni che mette a segno un ace e un muro di capitan Destefanis, le ospiti passano nuovamente in vantaggio 16 a 13. Vantaggio che viene mantenuto fino alla fine del set. Sul 21 a 18 rientra Girardi al posto di Bertotto. Approfittando di qualche errore delle avversarie e con un muro granitico di capitan Destefanis, si mette a terra il 25 a 22.

Nel quarto set Girardi resta in campo al posto di Bertotto, ma il resto della squadra resta la stessa dei primi tre set. Parte forte ancora una volta la squadra santenese portandosi subito sul 7 a 4, quando l'allenatore della squadra di casa chiama il primo time out. Le padrone di casa però non mollano nulla e approfittando di qualche indecisione di Destefanis e compagne, portandosi in vantaggio fino al 17 a 13, quando il coach santenese chiama il secondo time out per cercare di arginare l'avanzata avversaria. Piano piano con qualche attacco dal centro l'Mts Ser si avvicina ancora una volta alle avversarie, ma sono proprio loro a portarsi al set point 24 a 23 e nonostante il punto a punto sono ancora una volta le avversarie che mettono a segno con un muro il set point sul 26 a 24.