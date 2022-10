Agil Igor Volley - Settore giovanile, B1 e recap della settimana

Grande soddisfazione e soprattutto tanti buonissimi spunti per continuare a migliorare. La serie B1 targata Agil Igor Volley venerdì pomeriggio ha giocato un’amichevole di prestigio contro il Club Italia, che milita in serie A2: le Igorine non solo hanno molto ben figurato, ma hanno meritato la vittoria 1-3 mettendo in campo il giusto atteggiamento e leggendo molto bene la sfida. Un test importante per tenere alto il ritmo per la squadra di Matteo Ingratta che nella seconda giornata di campionato B1 non è scesa in campo: alcune atlete sono infatti state impegnate nel memorial Ferrari organizzato da Igor Volley (la giornata, con Acqui, sarà recuperata a gennaio 2023). La formazione di Ingratta tornerà in palestra per rimettere la testa sul campionato e con un bagaglio già un po’ più carico.

Club Italia - Agil Igor Volley: 1-3

Parziali (27-29; 14-25; 25-23; 16-25)

Club Italia: Amoruso, Batte, Micheletti, Despaigne, Gambini (L), Esposito, Peroni, Monaco. All. Mencarelli.

Igor: Pagliuca (L), Sassolini V., Sassolini H., Nagy, Bianchi C., Marelli, Berra, Badalamenti (L), Mangalagiu (L), Gazzola, Caruso, Bianchi G. All. Ingratta.

Serie C e U16 regionale

Per le Igorine di Barbara Medici non sono arrivati punti questo fine settimana: in serie C sconfitta 3-0 (25-16; 25-13; 25-16) contro la corazzata Alessandria e in Under 16 Regionale 3-0 (25-23: 25-16; 25-20) contro Acqui Terme.

«In C abbiamo affrontato una squadra candidata al passaggio di categoria e per ora noi non abbiamo gli strumenti per affrontare una squadra cosi, - dice Barba Medici - abbiamo fatto il nostro senza demeritare. Diverso il discorso di Acqui, abbiamo sbagliato tantissimo e di fronte a così tanti errori è difficile vincere. Martedì raduneremo le idee con le ragazze, l'Under 16 Regionale è importante e quindi è importante partire con il piede giusto».