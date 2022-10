Paffoni poco lucida contro una Sangiorgese formato extralusso

Ci sono Antelli, Picarelli, Markovic, Torgano e Balanzoni in quintetto per la Fulgor, la cui partenza è shock: 10-0 per la Sangio, capace di accendere immediatamente il Pala Bertelli con le giocate dei due esterni Testa e Bloise. Timeout Quilici, entra Minoli dalla panchina a portare maggior ordine e Balanzoni, proprio imbeccato dall’ex Chiusi, segna i primi due della Paffoni. I rossoverdi cuciono il gap con la tripla di Picarelli e il gioco da tre punti di Solaroli, ma è Cappelletti dall’altra parte a ricacciare indietro la Fulgor, agganciata grazie alla seconda tripla di Picarelli sul 21 a 15. Nella seconda frazione è festival del canestro da tre punti per la Sangio: Seba Bianchi apre il fuoco, l’azione successiva Filippo Testa lo emula e poi è ancora Bianchi, che sul tennistico 30-15 in favore della Sangio forza al nuovo timeout coach Quilici. Torgano dà ossigeno ai suoi, ma Bianchi ne segna un’altra, e poi un’altra ancora da 8 metri con l’uomo addosso: quattro triple consecutive che mettono sulle ginocchia i rossoverdi. Balanzoni trova un canestro difficilissimo dal centro dell’area, continuando a lottare come un leone vicino al ferro, ma il tabellone luminoso alla pausa lunga recita 43 a 25 per gli arancioblu di casa.

Il secondo tempo riprende esattamente come si era concluso il primo: tripla di Bloise a cui risponde capitan Balanzoni. Per un paio di minuti le squadre faticano a trovare la via del canestro, poi è il solito Bloise, 7 assist per lui alla fine, a imbeccare Toso. In casa Sangio si mettono in ritmo anche Bertocco e Airaghi, per la Fulgor diventa pressoché impossibile la rimonta. Il finale è tutto per i padroni di casa, che si godono la gioia del pubblico sul 73 a 51 finale.

Coach Daniele Quilici commenta così nel post partita: «Dispiace perché abbiamo disputato una partita pessima. Purtroppo non siamo riusciti a competere come volevamo, nonostante sapessimo bene a cosa saremmo andati incontro. Abbiamo reagito al primo cazzotto dell’avvio, mentre ci siamo sciolti in maniera inaccettabile sul parziale di Bianchi a metà del secondo quarto. Dopo la pausa ci abbiamo provato, ma evidentemente abbiamo dei limiti di tenuta mentale, non riuscendo mai a porre le basi per un contro-parziale. Mi e ci dispiace soprattutto per chi ci ha dato fiducia, ma è evidente che dobbiamo risolvere dei problemi, quindi adesso c’è da tenere la testa bassa e lavorare e farci trovare pronti per la trasferta di Borgomanero».

LTC Group Sangiorgese Basket - Paffoni Fulgor Omegna 73-51

Parziali (21-15, 22-10, 17-13, 13-13)

LTC Group Sangiorgese Basket: Sebastiano Bianchi 14 (1/2, 4/6), Filippo Testa 13 (1/1, 3/9), Giacomo Bloise 10 (1/2, 2/5), Carlo Cappelletti 10 (2/2, 1/3), Nicolò Bertocco 8 (3/5, 0/0), Francesco Toso 8 (4/7, 0/0), Matteo Airaghi 5 (1/2, 1/3), Matteo Cassinerio 3 (0/0, 1/1), Daniele Pesenato 2 (1/2, 0/0), Leonardo Biancotto 0 (0/3, 0/1), Lorenzo Mana 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 17 (8/11, 0/0), Andrea Picarelli 12 (2/6, 2/2), Manuele Solaroli 10 (2/2, 0/0), Marco Torgano 6 (1/4, 1/4), Leonardo Marini 5 (1/2, 0/0), Tommaso Minoli 1 (0/3, 0/1), Nikola Markovic 0 (0/1, 0/2), Michele Antelli 0 (0/3, 0/5), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Segala 0 (0/0, 0/0), Martino matteo Forte 0 (0/0, 0/0), Bogunovic Vuk 0 (0/0, 0/0)