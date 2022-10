Trionfo Planet Smart City BEA: Collegno cade a Chieri

Domenica 16 ottobre la Planet Smart City BEA Chieri ha ospitato Collegno Basket per la terza giornata di Serie C Gold. Come ai PlayOff della scorsa primavera, il Palasport San Silvestro è gremito di pubblico Arancione e la sfida regala spettacolo . Sempre in controllo della gara, negli ultimi minuti i Leopardi subiscono la rimonta avversaria, ma tengono i nervi saldi e, con la schiacciata finale di Drame, festeggiano la seconda vittoria consecutiva . Per Collegno, squadra accreditata come una delle principali indiziate al salto di categoria, arriva la prima sconfitta stagionale.

LA GARA

Con ancora indisponibili Colli e il lungodegente Mosca, il neoarrivato Giacomelli fa il suo esordio in quintetto con D’Arrigo, Tulumello, Scalzo e Drame. Coach Sacco, che deve fare a meno di De Bartolomeo, risponde con Tuninetto, Bertino, Borgialli, Di Matteo e Tarditi.

BEA parte forte, Tulumello, Scalzo e Drame bucano la difesa ospite e costringono Collegno al time out dopo pochi minuti (7-3). D’Arrigo è bravo a trovare falli e concreto dalla lunetta con il vantaggio chierese che è presto in doppia cifra (17-7), mentre i viaggianti faticano a trovare il fondo della retina.

Al rientro dal primo intervallo breve i biancorossi provano a ricucire con la schiacciata in tap-in di Tarditi e i canestri di Framarin e Di Matteo (19-17). Incassato il colpo, i Leopardi riordinano subito le idee: Tulumello penetra elegantemente in area e Giacomelli sale in cattedra: prima l’assist per Gile dopo il recupero di Orsi, quindi il canestro da palla rubata e l’antisportivo dopo la seconda rubata consecutiva che infiamma il pubblico Arancio-Nero. Il copione si ripete sul finale di primo tempo. Collegno rientra fino al -3 (31-28) grazie a Borgialli, poi i Leopardi accelerano e vanno alla pausa lunga 39-31.

Nella ripresa BEA gestisce e amplia il margine (55-42 a pochi minuti dalla fine del terzo quarto), ma i ragazzi di coach Sacco non cedono e restano in partita fino all’ultimo. In avvio dell’ultima frazione l’attacco chierese si inceppa, si accontenta di sparecchiare da fuori e Collegno ne approfitta. Gli ospiti prendono ritmo in attacco e assottigliano in breve il gap. BEA prova a contenere, ma Tarditi sigla il 58-59 e per la prima volta da inizio gara porta i suoi in testa. Con Borgialli e Di Matteo Collegno arriva fino al +5 (2.30′ dalla fine), ma a questo punto Drame sale in cattedra spinto dal tifo Arancione e con un parziale 6-0 ristabilisce l’equilibrio (64-63). Giacomelli corona l’ottimo esordio con una tripla servita da D’Arrigo a 90 secondi dalla fine.

I biancorossi provano a fermare il tempo con i falli e Tulumello e D’Arrigo realizzano dalla lunetta. Poi Drame chiude in schiacciata e sigla il +8 (72-64) che vale la seconda vittoria consecutiva.

IL COMMENTO

«Abbiamo costruito questa vittoria con energia ed entusiasmo – commenta coach Conti – Nei primi tre quarti siamo stati molto bravi a sfruttare l’onda positiva. Collegno è una squadra esperta e ha saputo rientrare. Tutti i ragazzi sono scesi in campo con il giusto atteggiamento e vincere oggi ci permette di guardare con fiducia alla continuazione di questa prima parte di campionato, con sfide molto complesse».

PROSSIMO TURNO

Sabato prossimo, 22 ottobre, la Planet Smart City BEA è ospite di Amatori Savigliano sul parquet del Palasport Ferrua (corso Roma 70, Savigliano). Palla a due alle 21,15.

PLANET SMART CITY BEA – COLLEGNO BASKET 72-64

Parziali (19-11, 39-31, 55-46)

BEA Chieri: De Mita, Giacomelli 6, Orsi, Scalzo 5, Tulumello 22, Stiffi 1, Comino, Gile 6, Drame 21, Tagliano, D’Arrigo 11. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

COLLEGNO: Villata, Borgialli 11, Brentin, Tunninetto 13, Tarditi 15, Di Matteo 9, Framarin 7, Tio Tiagande 2, Trinchero 7, De Bartolomeo. All. Sacco, Ass. Franzolin, Rosso, Prep. De Nardo, Acc. Amerio.