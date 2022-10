C Gold, 3^ gara di andata: Basket Valsesia-Ferro Impianti Pall. Chivasso

La Ferro Impianti fa visita a Valsesia Basket in una gara che mette di fronte due neo promosse, appaiate in classifica a quota 2 punti. Primo tempo da incubo per i biancoverdi di coach Pomelari, che difendono in modo deficitario ed attaccano ancora peggio.

Chivasso muove lentamente la palla, forza i tiri e le sue percentuali precipitano sia dalla distanza sia ai tiri liberi. Valsesia ne approfitta per colpire con precisione chirurgica: Buldo fa male sia dalla lunga distanza sia vicino a canestro, Vercellino e Vercelli trovano canestri importanti e così i padroni di casa prendono il largo nel punteggio. Nemmeno l’antisportivo fischiato a Giroldi ridesta i chivassesi che sbagliano dalla lunetta e perdono palla sulla rimessa. I primi due quarti si chiudono così sul 38-21, con Chivasso che a tratti pare quasi imbarazzante e totalmente avulsa dal gioco.