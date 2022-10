Gators, il recap della settimana

Arriva una sconfitta alla prima giornata di campionato per i Gators: la squadra del neo coach Marco Fabbri, ospite dell’Atlavir a Rivalta, va subito sotto nel primo quarto senza più riuscire a ricucire il divario. Tanti gli Under 19 in campo, come da progetto di quest’anno, guidati in campo dai senior Cerutti e Marengo, alcuni di loro alla prima esperienza nel campionato di serie D: coach Fabbri inizia la gara schierando il quintetto iniziale con Marengo, Cerutti, Andrea Nicola, Fantini e Ghigo. Il primo quarto dei saviglianesi è caratterizzato dalla tensione, con i giocatori che scelgono così di affidarsi all’esperto Marengo, che però viene ben limitato e spesso raddoppiato dai giocatori di casa: l’Atlavir, più lucido sotto canestro, piazza il primo allungo decisivo mettendo a segno 8 punti consecutivi. Nel secondo quarto la musica non cambia, con i padroni di casa che mantengono un vantaggio costante sulla doppia cifra, nonostante alcune buone iniziative di Ghigo e Marengo, che accorcia dalla lunetta dopo aver subito diversi falli. Situazione falli complicata anche per gli alligatori al termine del secondo quarto, fattore che condiziona il resto del match: nel terzo parziale la squadra di coach Fabbri prova ad accorciare arrivando quasi ad impattare, ma un nuovo break dell’Atlavir ristabilisce le distanze chiudendo virtualmente la partita di esordio. Nell’ultimo quarto esce fuori l’orgoglio dei Gators, che schierando in campo tutti i giocatori convocati, riesce a ridurre parzialmente il divario: da segnalare l’esordio in prima squadra dei classe 2006 e 2007 Pepe e Varallo (2 punti per lui). «C’è da lavorare, siamo molto giovani - l’analisi della gara di coach Marco Fabbri - e per questo possiamo aumentare la pressione difensiva ed essere più precisi in attacco: abbiamo sbagliato troppo, sia da sotto canestro che i tiri liberi».

Sabato 15 Ottobre i giovani Gators hanno iniziato il loro percorso nel campionato U17 Gold. La formazione, guidata dal nuovo staff tecnico composto da Marco Fabbri e Alessio Colonna, ha dovuto affrontare da subito un match difficile contro Fossano che ha messo in campo una difesa molto tattica. I padroni di casa non si sono fatti intimorire dalla zona avversaria, ma entrambe le squadre hanno avuto percentuali al tiro da fuori bassissime come si evince dal risultato finale: 37-44. «Si è segnato poco, abbiamo sbagliato anche semplici canestri in contropiede. Sicuramente l'emozione per la prima di campionato ha avuto un peso determinante» commenta coach Fabbri , che continua «Peccato, perché i parziali dei vari quarti di gioco evidenzano differenze minime, sbagliando meno avremo potuto portare a casa i primi 2 punti in classifica». Si torna quindi in palestra determinati a lavorare con costanza e impegno al miglioramento necessario per essere più competitivi nei prossimi appuntamenti di campionato. Una nota positiva è la convocazione in prima squadra di Gabriele Varallo (classe 2007) e Davide Pepe (classe 2006).

Parte il campionato U15 Gold e l’inizio non è dei migliori per i ragazzi di coach Racca. Questa stagione sarà una sfida continua per i ragazzi Gators in quanto affronteranno un campionato di livello per la prima volta senza le loro tradizionali punte di diamante che stanno affrontando il campionato eccellenza con il progetto GGS: questa situazione sarà un fortissimo stimolo per migliorare e rendere al massimo per tutti i ragazzi della rosa.

Anche se alla fine il risultato non è stato favorevole, i ragazzi hanno comunque disputato un’ottima gara per oltre tre quarti. Pronti via e la verve saviglianese annichilisce subito i padroni di casa: pressione altissima, palloni rubati e canestri facili fanno ben sperare. Ma i locali mettono a posto le maglie difensive in fretta e la partita si dipana su binari di una sostanziale parità con le squadre che rispondono colpo su colpo agli attacchi avversari.

Qualche disattenzione difensiva e i molti falli commessi limitano i Gators che non riescono a scavare un gap significativo nel punteggio. Si arriva così all’intervallo lungo sopra di sole 3 lunghezze sul punteggio di 33 a 36.

La situazione falli non cambia nel terzo periodo e, dopo poco più di due minuti di gioco, i nostri hanno già esaurito il bonus mandando a ripetizione gli avversari in lunetta: è proprio questa la chiave di volta del match con i torinesi bravi a realizzare un percentuale di tiri liberi vicina al 90% (saranno 28 i liberi segnati a fine partita).

L’ultimo quarto parte con i Gators vogliosi di riagganciare nel punteggio gli avversari ma purtroppo è una speranza che non si realizza: gli infortuni a ripetizione non danno scampo ai nostri che lottano come leoni ma non riescono a bloccare le azioni offensive ospiti che riescono così a fare proprio il match.

Queste le parole del coach bianco-verde a fine partita: «Siamo dispiaciuti per il risultato ma oggi non è tutto da buttare. Abbiamo a tratti fatto vedere un buon basket veloce in attacco e aggressivo in difesa. Dobbiamo limitare i falli commessi nella pressione sul portatore di palla perché oggi ci hanno pesantemente condannati, viste le percentuali stratosferiche dei nostri avversari dalla lunetta. Stiamo lavorando duro in settimana per raggiungere i nostri obiettivi e ce la metteremo tutta per mettere a posto le cose che oggi non hanno funzionato a dovere».

Prossimo incontro: Mercoledì 26/10/2022 ore 20.00, ABC SERVIZI GATORS – Polisportiva Reba (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN))