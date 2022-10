Club76, il recap del weekend

E' stato un weekend caldissimo per il Club76 , a cominciare dalla WEVZA CUP WOMEN al PalaFenera di Chieri , che ha decretato la vittoria della prima squadra chierese in A1 F, delle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, assicurando alla Reale Mutua Fenera un posto in Europa. Il Club76 Fenera Chieri e? stato poi impegnato nel Campionato Serie B2, girone A, contro Certosa Volley. Le ragazze di coach Moretti hanno portato a casa il risultato con un ottimo 3-2. Parziali: 25-19, 25- 18, 13-25, 27-29, 11-15. Una grande rimonta per la squadra, che ha saputo superare brillantemente qualche difficolta? avuta nei primi due set. Un percorso a ostacoli quello che ha accompagnato le ragazze di Moretti fino al secondo set. Dal terzo la squadra e? riuscita, con caparbieta? e abilita?, a prendere le misure delle avversarie, riuscendo a rimontare e trovando nuova continuita? nel proprio cambio palla. Fino al quarto set, in cui e? arrivata la chiave di volta della partita. Top scorer Aliotta e menzione d'onore per il libero Sposetti, che, con temperamento, e? riuscita a fortificare la difesa per completare una rimonta costruita punto su punto in una partita che si e? chiusa con un'importante vittoria fuori dalle mura di casa. L'Under 16 del territorio astigiano del Club, impegnata sabato sera nel campionato di serie C, alza bandiera bianca di fronte all'esperta squadra di casa, Almese, che vince per 3-0, con parziali 25-21, 25-10, 25-11. Da segnalare l'esordio da titolare per la palleggiatrice Beghelli Viola. Le ragazze di coach Silvia Asola sono state pero? capaci di vincere la domenica 3-2 in rimonta la prima partita del girone regionale U16 contro l'Unionvolley. Sugli scudi Carol Giannelli, con 29 punti. In Serie D girone C il Club76 PlayAsti guidato da coach Balzo perde 3-0 contro In Volley Piemonte. Dopo aver perso i primi due set, la squadra fa partita pari nel terzo, perso con qualche rammarico con la squadra avversaria in rimonta nel finale. Parziali: 25-18, 25-16, 26-24. Importante vittoria invece in Serie D girone D per il Club76 GS Pino Volley, che batte per 3-0 Sangip, in trasferta. Ottima prestazione nella prima giornata del campionato giovanile Under14 per il Club76 Playasti 2009 Gold, che ha vinto contro El Gall per 3-0. Parziali: 25-9, 25-12, 25-9. Brillano l'attacco di Lara Bonino e la serie di punti in battuta di Sofia Redento.

TUTTI I RISULTATI

Venerdi? 14 ottobre

- 1° Div. F. C.T. Cun. Ast. Girone A : Cuneo Granda Volley Rossa vs Club76 Playasti 3-1

Sabato 15 ottobre

- Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone B : Cuneo Granda Volley vs Club76 Playasti Silver 1-3

- Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone C: Club76 Playasti 2010 vs VGT-Libellula Volley 1-3

- Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone D: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti 2011 3-0

- Under 14 F. Eccellenza B C.T. Torino: Volley Parella Torino Rossa vs Club76 GS Pino Volley 3-0

- Under 14 F Girone A C.T. Cun.Ast.: Club76 Playasti Gold vs P.G.S. El Gall 3-0

- B2 F. C. Nazionale Girone A: Certosa Volley A.S.D. vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 - Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Isil Volley Almese Massi vs Club76 Playasti Brumar 3-0

- Serie D F. C.R. Piemonte Girone C: In Volley Piemonte vs Club76 Playasti 3-0

- Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: Sangip vs Club76 GS Pino Volley 0-3

Domenica 16 ottobre

- Under 16 F. C.R. Piemonte Girone B: Club76 Playasti vs Unionvolley Pinerolo 3-2

- Under 18 F. C.T. Cun.Ast Girone A.: Club76 Playasti vs New Volley Asti 3-1

- Under 16 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: Club76 Playasti 2009 vs P.G.S. El Gall 0-3

- Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone B: VBC Savigliano vs Club76 Playasti Silver 3-0

- Under 16 F. C.T. Torino Girone B: VE.LA Volley Venaria vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 0-3

- Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Moncalierivolley GASP Tutor Consulting Blu vs Club76 GS Pino Volley 3-2

- Under 13 F. C.T. Torino Girone A: Leini V.B.C. Royal VE.LA vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

L’Under 18 Club76 Reale Mutua Fenera Chieri (C.T. Torino, Girone A) giochera? invece contro Balamut il prossimo 19 ottobre alle 20.30, cosi? come il Club76 MTS GS Pino Volley (Under 18, C.T. Torino, Girone B) giochera? in trasferta contro il Caselle Volley il 19 ottobre alle 20.45. Il 30 ottobre alle 10.45 invece l’under 14 Club76 Reale Mutua Fenera Chieri (C.T. Torino, Girone A) giochera? contro 4Volley Piramid - Pizzeria.

SERIE BM, GIRONE A: FENERA CHIERI 76 VS PVL FINISCE 3-1

Vittoria portata a casa anche per la squadra maschile del Fenera Chieri '76 nella serie BM girone A questo fine settimana contro Pallavolo Valli di Lanzo, giocata al PalaSer di Santena, data l'indisponibilita? del PalaFenera di Chieri ospitante il WEVZA CUP WOMEN e che ha decretato la vittoria delle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli.

La squadra di coach Mimmo Specchia ha chiuso il match con un 3-1. Questi i parziali: 19-25, 25- 21, 25-15, 25-23. Per Chieri Top scorer della partita il capitano Dario Luccato e il centrale Lorenzo Mangano con 18 punti seguiti da Agosti e Robazza con 11. In campo anche Gigio Sordella che, in recupero da infortunio, ha voluto essere presente per sostenere i compagni di squadra. La prossima partita si giochera? sabato 22 ottobre alle 21 in terra albese.