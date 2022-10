Novipiù Monferrato Basket: due belle vittorie per bagnare l'esordio ufficiale

Con il passare delle settimane aumentano gli impegni ufficiali. Al via anche i campionati Under 14 e Under 17 Gold. Grazie alla collaborazione con CB Team e Valenza Basket è stata allestita una formazione anche per quest’ultimo campionato. La sua direzione è stata affidata a Gabriele Longo, attuale assistente della Prima Squadra. Entrambe le compagini hanno bagnato l’esordio con due belle affermazioni. Battuta d’arresto invece per la U17 Eccellenza di Santi Farina che dopo aver tenuto testa a My Basket Genova per tre quarti cade nel finale. Di seguito i tabellini delle partite: