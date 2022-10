BEA Chieri: esordio dolceamaro per la serie D

Esordio dolceamaro per il CheTariffa.it l Leopardi Future Lab nel campionato di Serie D, ospite venerdì 14 ottobre di Oasi Laura Vicuna Rivalta . La partita è quasi sempre in equilibrio, con i Leopardi che cercano di mettere il naso avanti per tutta la gara, sulle ali di un ottimo capitan Barbero da 20 punti. Dopo un buon primo quarto (14-19), BEA arriva all’intervallo lungo sopra di 1 (37-38). Nella ripresa perde smalto e sembra uscire dalla partita, con i locali che sfruttano la loro fisicità ne approfittano per portarsi in testa e ampliare il margine. Sul finale i Leopardi sbloccano il tabellone e tentano la rimonta, ma l’ultima sirena arriva sull’80-70.

«Abbiamo giocato una buona partita per 30 minuti su 40 – commenta coach Marco Dabbene – Abbiamo sofferto la fisicità di Oasi e, quando siamo tornati in partita, era troppo tardi. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi, che hanno mostrato segnali incoraggianti per le 19 partite che ci aspettano nei prossimi mesi».

A. DIL. OASI LAURA VICUNA – CHE TARIFFA BEA CHIERI 80-70

Parziali: 14-19, 37-38, 63-51

BEA CHIERI: Ferrone Raf. 4, Bertoglio, Ricciardo, Bianco 14, Vignoli F., Bergese 4, Barbero (C) 20, Ratto L. 13, Ratto F. 3, Ferrone Ric. 2, Borgiattino 10. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Vignoli P.

OASI: Di Martino S. 3, Allais 4, Di Martino M. 12, Iyamu Best 11, Ventura 7, Cerutti, Cabodi 4, Tedda 8, Garino (C) 8, Fantini 10, Tarulli 13. All. Ricchini.