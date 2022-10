Arona Basket: il recap della settimana

Seconda sconfitta per la C Gold dell’Arona Basket, che però esce a testa alta, sfiorando l’impresa, contro l’attrezzatissima Serravalle. Gli ospiti passano al Pala Vikings per 84-77, ma i ragazzi di coach Petricca rimontano più volte e mettono la testa avanti a due minuti dalla fine, andando vicinissimi a conquistare due punti d’oro. Sorride invece l’U19 Gold che si impone con un risultato netto battendo Biella Next per 82-57; cede invece l’U15 Gold in trasferta a San Mauro, dove la vittoria sfuma di soli tre punti: 67-64 il risultato finale. Vittoriosa invece l’U14 Gold che strappa il referto rosa su Novara Basket per 57-54.