Olimpo Basket, buona la prima in serie D

L’Olimpo Basket sorride alla prima in D, in una serata di festa davanti a un Pala Langhe tirato a lucido e con le tribune piene di famiglie, bambini e ragazzi. Per la giovanissima squadra biancorossa a trazione 2004 e 2005, l’avvio è sofferto contro la fisicità avversaria, ma il break che vale il 20-13 dopo 15 minuti sembra indirizzare una gara che in realtà resterà aperta fino alla fine. All’intervallo infatti è perfetta parità, ed al trentesimo solo tre punti dividono le due squadre. Nelle battute conclusive il finale vibrante si decide con alcune giocate preziose dei locali, bravi a trovare il canestro con fallo subito. Arriva la vittoria per 49-43 con entusiasmo in campo e sugli spalti!