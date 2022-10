Settore Giovanile: La Novipiù si aggiudica due Tornei giovanili

Domenica piena di soddisfazioni per il Settore Giovanile della Novipiù Monferrato Basket che nel doppio impegno riservato alle compagini Under 13 e Under 14 Gold si aggiudicano entrambi i tornei di categoria . I ragazzi di coach Edoardo Vercelli chiudono al primo posto nel torneo organizzato all’interno del progetto Langhe Roero Monferrato che si è disputato presso il Pala Langhe di Alba. Nella prima sfida i rossoblu hanno superato Asti con il punteggio di 57-26 mentre nella finale 1°/2° posto hanno regolato Farigliano 49-29.

Discorso analogo per l’Under 14 di coach Valerio Ferrero che il giorno prima aveva disputato la prima giornata di campionato. Primo posto al “Memorial Italo Deambrogio” organizzato dalla società Mado Basket. Al “Centro Sportivo Barcaro” della cittadina orafa i rossoblu si sono confrontati in semifinale con Vercelli Rices. Nella finalissima invece hanno affrontato Derthona Basket superandola con il punteggio di 31-91. Riconoscimento personale per Giulio Costamagna che è stato premiato come miglior giocatore del torneo.

TORNEO UNDER 13 LRM

Semifinale: NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET – ASTI 57-26

Finale: NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET – FARIGLIANO 49-29

ROSTER UNDER 13 GOLD: Yasmine Khadraoui, Pietro Buzzi, Gabriele Baldizzone, Edoardo Scarrone, Matteo Acerra, Alessio Gaideu, Gioele Meni, Stefano Lionti, Raoul Ghilard, Andrea Lusha, Alejandro Giunta, Matteo Capo, Federico Besostri, Matteo Buzzi, Leonardo Bergesio, Sam Makanda, Marco Lombardi. Coach: Edoardo Vercelli.

TORNEO UNDER 14 “MEMORIAL ITALO DEAMBROGIO”

Semifinale: VERCELLI RICES – NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET 19-114

Finale: DERTHONA BASKET – NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET 31-91

ROSTER UNDER 14 GOLD: Giulio Costamagna, Hedi Taieb, Pietro Agostini, Daniel Bellone, Vittorio Selvatici, Mathis Desana, Alessandro Tufano, Leonardo Schiavi, Angelo Novelli, Gabriele Sacco, Gabriele Dusio, Simone Bollo. Allenatore: Valerio Ferrero.