La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si presenta e saluta la nuova stagione

Foto ©Mario Sofia

Ha fatto gli onori di casa Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua: «Mi fa molto piacere sottolineare che quest’anno abbiamo siglato un impegno biennale con il Chieri ’76, nell’ottica di costruire ancora di più per il futuro. Da quasi un anno Reale Mutua è diventata una società benefit, che lavora sì per il profitto ma anche e soprattutto per restituire al territorio in cui opera parte dei benefici che crea: lo facciamo attraverso azioni sul sociale, nella cultura, e nello sport. Qualcuno ci ha chiamato la “polisportiva Reale” perché oltre alla pallavolo sponsorizziamo anche il basket e la pallanuoto, e sono molto contento che si stia creando un affetto reciproco fra le varie squadre. Siamo a inizio stagione ma già ci portare un fantastico trofeo, dunque ringrazio la dirigenza, lo staff tecnico e tutte le ragazze perché ci fate sognare ancora prima di iniziare».

Filippo Vergnano, presidente del Chieri ’76, ha spiegato che «Quest’anno questa presentazione ci fa doppiamente piacere. Oltre a festeggiare insieme l’inizio della stagione nella bellissima sede di Reale Mutua che ci ospita ancora una volta, abbiamo l’onore di avere qui con noi la WEVZA Cup e soprattutto di essere riusciti ad entrare in Europa. Era un pallino e un sogno di tutto il club da tanto tempo. Abbiamo lavorato tantissimo per raggiungere questo momento, che riporta la pallavolo chierese in una coppa europea dopo 16 anni. Per noi è un orgoglio enorme, che abbiamo il piacere di condividere con due compagni di strada dello spessore di Reale Mutua e Fenera».

Impossibilitato a presenziare a causa di un impegno improvviso, non ha voluto far mancare il suo saluto Lucio Zanon di Valgiurata, dirigente e sponsor che presta il nome del suo Gruppo Fenera alla squadra accanto a Reale Mutua: «In modo misurato, ma costante, cerchiamo ogni anni di fare un passo avanti. Mi fa molto piacere in questa sede ricordare le parole di Kaja che nella sua prima intervista da capitano ha sottolineato che in questa società e questa squadra si cresce tecnicamente ma anche come persone: questo è per noi l’obiettivo più importante. Ora l’asticella si alza. Con la qualificazione alla Challenge Cup ci sarà da giocare, speriamo, tante partite: pensiamo di avere una squadra attrezzata, quindi credo potremo divertirci. Come sempre nello sport, raggiungi un’obiettivo e immediatamente ce n’è un altro. Bisogna resettare e rimettersi con la testa al campionato dove affrontiamo subito una squadra forte anch’essa, oltretutto con molte nostre ex giocatrici: sarà una bella partita».

Il coach Giulio Cesare Bregoli ha parlato delle sfide della nuova stagione dopo la conquista della WEVZA Cup: «Noi proviamo piacere nel fare questo sport, cerchiamo di farlo sempre al massimo e quindi alla fine viene automatico, a me e credo anche alle ragazze, non essere mai contenti perché vogliamo sempre fare un passettino in più. Così l’asticella si alza da sola. Bisogna sempre stare sul pezzo, sapere che le altre squadre sono cresciute perché secondo me il campionato italiano è cresciuto ancora di livello, e quindi toccherà correre come delle lepri».

Ultime ma non ultime le parole del nuovo capitano, Kaja Grobelna: «Questa è la mia quarta stagione a Chieri e sono felice di vedere come siamo cresciuti in tutto questo tempo. Ogni anno c’è stato un passo in avanti, da parte mia ma anche della società, così si è creato un bel rapporto di fiducia. Inoltre questa domenica abbiamo fatto un altro grande step in avanti: possiamo finalmente dire che siamo in Europa! Questo dimostra che il progetto chierese è valido. Mi aspetto altre grandi soddisfazioni dalla nuova stagione».

Al termine degli interventi è stata presentata la nuova tenuta da gioco di Erreà, quindi le maglie sono state consegnate a tutte le giocatrici. Anche questa, un’altra piacevole tradizione del Chieri ’76.

Questo il roster con la numerazione:

#1 Helena Cazaute

#2 Rachele Morello

#3 Olivia Rozanski

#4 Francesca Bosio

#5 Ilaria Spirito

#6 Alessia Fini

#7 Stella Nervini

#8 Kaja Grobelna (capitano)

#9 Francesca Villani (vicecapitano)

#10 Brionne Butler

#11 Maja Storck

#12 Alessia Mazzaro

#13 Giulia Resmini

#14 Fatim Kone

#16 Marie-France Garreau Djé

#17 Camilla Weitzel

Poi le foto di rito, e tutti insieme al buffet offerto da Reale Mutua, col pensiero già rivolto alle sfide che verranno a partire da domenica. Manca pochissimo all’inizio del campionato, e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 non vede l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura.