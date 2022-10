BEA Chieri: Settore Giovanile, il recap della settimana

Lo scorso fine settimana ha preso il via anche il campionato di U14 Gold per il Settore Giovanile di BEA Chieri . I Leopardi guidati da coach Fulvio Ratto hanno esordito al Palazzetto di San Silvestro con Sisport Torino e portato a casa una vittoria con ampissimo margine. Al comando sin dai primissimi istanti, hanno continuato con ampie rotazioni e concentrazione fino all'ultima sirena, andando tutti a referto.

L'U15 Eccellenza ospita, sempre al Palazzetto di San Silvestro, l'ottima Cus Torino, reduce dalle Final Four regionali dello scorso anno. BEA inizia con un buon piglio e regge bene alla stazza fisica degli ospiti per tutto il primo tempo. La svolta arriva nella ripresa: i Leopardi sono sul -5, ma Cus sale di tono e trova canestri importanti da 3 punti e dal pitturato che segnano il solco insanato fino alla fine. L'U17 Eccellenza ospite di TNA San Mauro paga il conto dell'inizio sottotono, poi rimonta fino a riaprire i giochi ma fermandosi a sole 5 lunghezze dai padroni di casa. Buoni segnali dalle amichevoli di U13 Gold e U17 Silver.

U14 GOLD

BEA CHIERI SSDRL – SISPORT SPA 91-25

Parziali (13-2, 44-10, 69-21)

BEA CHIERI: Milani (C) 18, Spennato 4, Vacca 8, Destefanis 2, Meles 3, Petrin 11, Amerio 2, Giachino 9, Tran 11, Calò 8, Crisi 6, Gigante 9. All. Ratto, Ass. Pirocca.

SISPORT: Santangelo 3, Mangano, Muzzarella 5, Gruneri 4, Furnó 7, Patanella, Sluero, Rougier, Caligiuri 1, Volpes 2, Giuliani, Sciullo 3. All. Gile, Ass. Tromboni.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI – CUS TORINO 48-70

Parziali (14-19, 26-41, 38-57)

BEA CHIERI: Mellina – Gottardo 21, Massari, Giangualano, Rodinó, Mosso 4, Molinari 2, Monaco 2, Nurra 4, Zanzon 2, Mout 14. All. Corrado, Ass. Conti, Virde, Prep. Gangi, Acc. Mout.

CUS TORINO: Iammarione 4, Cucchi 9, Ventigeno 16, Badariotti, Boeris 2, Milano 2, Pasqua di Bisceglie, Lastella 15, Lupu 4, Marcia 10, Pautasso 3, Tonon 6. All. Italia, Ass. Distrasis, Acc. Manuri.

U17 ECCELLENZA

TNA SAN MAURO – BEA CHIERI 70-65

Parziali (24-15, 40-35, 49- 56)

SAN MAURO: Bena, Binovi 5, Domiziano 2, D’agnano 4, Amedei 4, Daicu, Termine, Conteiro 6, Pizzaia 24, Benenti 5, Cotevino 16, Andriolo 4. All. Rossin, Ass. Pasotti, Acc. Binovi.

CHIERI: Marrese 13, Viggiano 5, Mazzardis, Quagliotto 6, Origlia 9, Bechis 19, Minetti, Trunfio, Pisciuneri NE, Fogliato 10. Kamami 3. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Mazzardis.