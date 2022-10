Derthona Basket: una serata in rosa contro Venezia

Una partita di grande fascino all’insegna della solidarietà: domenica 30 ottobre alle ore 17.30 la Bertram Derthona sarà di scena contro l’ Umana Reyer Venezia , grande protagonista degli ultimi anni in Italia e in Europa e avversaria dei Leoni nei quarti di finale playoff nella passata stagione.

Ad aggiungere ulteriore interesse all’incontro, la scelta del Club di sostenere anche quest’anno la campagna #nastrorosaAIRC che, per tutto il mese di ottobre, promuove la prevenzione e la ricerca contro il tumore al seno. Tutti gli spettatori che accederanno al palazzetto di Casale Monferrato verranno omaggiati con una spilletta dell’AIRC e con una bandana rosa realizzata con il supporto di CAA, sponsor del Club. L’obiettivo è colorare nuovamente di rosa il PalaEnergica Paolo Ferraris, realizzando così una coreografia da ricordare a lungo.

Vista l’importanza della gara e la maggiore affluenza attesa, la Società comunica che la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 16 di domani, giovedì 20 ottobre. Sono tre le modalità di acquisto dei tagliandi: la sede di Via San Marziano 4, aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e sabato 29 ottobre dalle 10 alle 12, online sul sito di Vivaticket e al palazzetto di Casale Monferrato domenica 30 ottobre a partire dalle ore 15.30. Di seguito i prezzi dei tagliandi per i singoli settori del PalaEnergica Paolo Ferraris:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Per ogni ulteriore informazione sull’acquisto dei biglietti è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.