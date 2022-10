Giaguari Torino: esordio casalingo per U15 e U18 contro i Leocorni

Esordio casalingo per le squadre giovanili dei Giaguari Torino , che saranno impegnate al Primo Nebiolo sabato 22 ottobre nella doppia sfida ai Leocorni nelle categorie Under 15 e Under 18 . Nati dalla collaborazione tra Lions Bergamo, Rhinos Milano e Daemons Cernusco, i Leocorni si presentano come un avversario agguerritissimo in entrambe le categorie, forte anche dei numeri importanti a roster che permetterà di avere sempre giocatori freschi in campo.

I Giaguari hanno tutto sommato superato bene la prova all’esordio contro la corazzata Seamen, ma ancora una volta sarà determinante la lucidità con cui i torinesi arriveranno nelle fasi finali della partita. La scorsa settimana a Milano il roster corto ha giocato un ruolo determinante nella sconfitta con rimonta, e l’obiettivo del coaching staff sarà sicuramente quello di gestire le forze al meglio per non arrivare di nuovo nei momenti topici della partita a corto di benzina e idee.

Alle 20:30 debutta invece la Under 18, agli ordini dell’head coach Brian Michitti, campione europeo con la Nazionale Senior lo scorso anno a Malmö e defensive coordinator della squadra senior, che quest’anno si cimenta nel ruolo di capo allenatore di una squadra che deve e vuole riscattare l’opaca prestazione ottenuta lo scorso anno. Anche per la Under 18, come già per la categoria inferiore, alcuni dei migliori giocatori della scorsa stagione sono usciti di scena per raggiunti limiti di età, ma dalla Under 15 sono arrivati un manipolo di giocatori che si stanno già facendo notare durante le sessioni di allenamento e che andranno a dare il proprio contributo fin da subito nei vari ruoli.

Diversamente dalla Under 15, la Under 18 dei Leocorni arriva da una vittoria contro i Panthers dove hanno messo in mostra un gioco aereo di assoluto pregio, guidato da quello Zani che già a Giugno, nella semifinale di Seconda Divisione vinta dai Lions all’ultimo secondo, aveva dato, come ricevitore, parecchio filo da torcere alla retroguardia torinese. La partita di sabato sera metterà finalmente le carte in tavola per questa Under 18 intorno alla quale c’è molta curiosità mista ad aspettative importanti.

La partita serale segnerà anche un ritorno all’antico per i Giaguari, che finalmente potranno nuovamente giocare in orario serale grazie all’intervento dell’Assessorato allo Sport di Torino che, con l’Assessore Carretta ed il Dott. Libonati, ha lavorato sodo per ripristinare l’impianto luci che ormai da qualche anno non funzionava praticamente più, andando ad incidere anche sulla qualità degli allenamenti che i Giaguari svolgevano nella semioscurità al Nebiolo.

L’ingresso alle partite sarà gratuito per tutti, e la società ha allestito una postazione ristoro con due Food Truck dedicati al cibo italiano (“Sicily”) ed americano “”New York”). Una buona occasione per vedere del buon football giovanile ed assaggiare le gustose specialità offerte da questi due servizi. Entrambe le partite saranno disponibili in streaming attraverso il canale Twitch dei Giaguari Torino.