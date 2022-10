Cuneo Volley cade a Cantù dopo avere vinto il primo set

Cuneo fa il suo gioco nel primo set, così come dimostrato con Motta in casa la scorsa domenica, poi qualcosa cambia nel mood dei cuneesi e si intravedono le difficoltà della prima giornata. Il rodaggio del gruppo ha ancora bisogno di tempo e gioco nelle gambe; le occasioni certo non mancano con il prossimo impegno tra quattro giorni con Lagonegro nuovamente in casa al palasport di Cuneo. Testa e cuore devono viaggiare di pari passo e bisogna essere squadra in tutti i momenti del match, anche quando sorgono difficoltà. Pronti a scendere di nuovo in campo di fronte al nostro pubblico, che da sempre sa essere l’arma in più.

Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto (K) e Chiapello schiacciatori; Bisotto (L). Coach Denora schiera: Alberini palleggio, Compagnoni opposto, Mazza e Aguenier al centro, Ottaviani e Galliani schiacciatori; Butti (L).

Rientrato Capitan Botto, dopo la prestazione di domenica coach Giaccardi conferma la fiducia a Chiapello che parte titolare. Cuneo fa bene in difesa e anche al servizio. Uno solo il muro in tutto il set ed è dell’ex Alessandro Preti. Santangelo e Chiapello conducono i giochi per i cuneesi. A firmare il 25-21 biancoblù è proprio l’opposto della Bam Acqua S.Bernardo Cuneo con un attacco forte sulla parte alta del muro avversario che termina a fondo campo.



Si riparte con la seconda frazione, il gioco è combattuto, ma inizialmente Cuneo si mantiene in vantaggio. Sul parziale di 20-22 a causa di troppi errori e una difficoltà generale dei cuneesi a metter giù palla, si passa al 23 pari ed infine Preti chiude 25-23 per i padroni di casa.

Il terzo set riprende con Sul 17-13 coach Giaccardi al termine del time out inserisce Kopfli per Chiapello. Doppio cambio palleggio/opposto con Esposito e Cardona in campo sul 20-17, poi all’azione successiva la panchina cuneese esaurisce i tempi discrezionali a disposizione per questa frazione. Sul 24-18 rientrano Pedron e Santangelo ed è proprio l’opposto ad annullare il primo set ball. Entra Lanciani al servizio per Codarin che purtroppo non va a segno come nel match di domenica e il set è di Cantù per 25-19.

Anche nel quarto set i giochi sono complicati per Cuneo che non riesce a fare il proprio gioco a pieno. Sul 10-9 dopo il time out chiamato da coach Giaccardi, Parodi entra in campo per Chiapello. Troppi errori e difficoltà per i biancoblù, sul 23-18 entra Lanciani per Santangelo al servizio e Cardona per Pedron nel doppio cambio. Bene Codarin a muro che ferma Aguenier. Annullati due match point per Cantù e coach Denora chiama il time out sul 24-21. Si rientra in campo, ma Parodi dai nove metri mette out ed è 3-1 per i canturini.

Al termine della partita Coach Giaccardi: «Siamo entrati di nuovo nel mood di Brescia e quindi tutto è diventato un po’ pesante. Stiamo facendo un po’ su e giù sulle montagne russe in queste prime giornate; sapevo che non era sicuramente la partita di Motta ad averci risolto i problemi, ma pensavo avessimo appreso qualcosa che ci avrebbe dato una mano in più nelle situazioni difficili. Le risposte di squadra avute domenica oggi sono mancate, perciò bisognerà nuovamenti metterci faccia a faccia e analizzare. Non metto assolutamente in dubbio le capacità di Cantù, squadra che è stata attrezzata per fare un certo tipo di campionato, ma dopo il primo set vinto il match lo dovevamo portare a casa. Dobbiamo trovare la nostra identità, mi dispiace sempre per i ragazzi, ma dobbiamo capire che la strada è molto lunga e difficile in questo campionato».

Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, domenica 23 ottobre alle ore 18 al Palazzetto dello sport di Cuneo contro Lagonegro.

3^ Andata (19/10/2022) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Pool Libertas Cantù - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1

Parziali (21-25/25-23/25-19/25-21)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 3, Santangelo 23, Sighinolfi 9, Codarin 10, Botto (K) 13, Chiapello 8; Bisotto (L1); Lanciani, Esposito, Kopfli 1, Cardona, Parodi 2. N.e. Lilli (L2).

All.: Massimiliano Giaccardi

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 54%; Muri 3; Ace 5.



Pool Libertas Cantù: Alberini 5, Compagnoni 12, Mazza 6, Aguenier 10, Ottaviani 19, Galliani 12; Butti (L1); Gianotti, Preti 3, Picchio. N.e. Gamba, Rota, Rossi, Monguzzi (K) (L2).

All.: Francesco Denora Caporusso.

II All.: Alessio Zingoni.

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 59%; Muri 9; Ace 4.



Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Armandola Cesare.

Durata set: 26', 31', 24’, 29’.

Durata totale: 110'.