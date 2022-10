Fulgor Basket, in arrivo il derby con Borgomanero

La Paffoni cerca risposte, ma lo fa ancora lontano dalle mura amiche. La vigilia della quarta giornata porta i ragazzi di coach Quilici a preparare la terza trasferta in quattro partite. Dopo l’ottima risposta avuta al KO contro Oleggio in casa con Casale, domenica la Fulgor ha fatto un passettino indietro sul campo della Sangio, dimostrando di essere ancora lontana dalla sua miglior versione. Sul cammino dei rossoverdi c’è la Cipir College Basketball : il giovane gruppo di coach Stefano Di Cerbo, ancora a caccia di un successo in questa stagione 2022-2023, ha però dimostrato di essere una squadra ostica da affrontare, soprattutto in casa. Chiedere alla Libertas Livorno, corazzata che sta spazzando via tutte le contendenti, ma che al Pala Don Bosco è andata in affanno, pur priva di uno dei suoi migliori interpreti, Fantoni.

Coach Quilici è intervenuto parlando del momento e della partita: «Non è stato facile rientrare in palestra dopo la botta presa contro Sangiorgese, ma come spesso accade durante le stagioni ci sono dei momenti di down, anche se noi lo stiamo vivendo all’inizio e questo complica un po’ le cose, ma questo gruppo sta lavorando forte e bene, i risultati arriveranno, bisogna avere fiducia. A Borgomanero sarà importante essere mentalmente pronti a competere fin dall’inizio, giocare in casa per loro è un grande stimolo e dovremo essere concentrati subito sulla partita, essere in grado di affrontare la loro aggressività e rispondere nel modo giusto. College ha lavorato molto bene in queste stagioni e, nonostante abbia perso alcuni dei protagonisti dello scorso anno, propone anche questa stagione un roster di prospettiva. Sono giovani e si faranno, hanno già dimostrato il loro valore in queste giornate, ad esempio contro Libertas, dove se fosse stato pugilato, avrebbero vinto ai punti. Per noi è fondamentale fare una prestazione convincente e spero davvero che riusciremo a mettere in campo i passi in avanti che stiamo facendo durante le settimane, anche solo per toglierci questa scimmia dalla spalle che ci siamo un po’ messi da soli. Stiamo cercando di migliorare come squadra e di essere più costanti - conclude il coach -, ma dobbiamo aggiungere più minuti di difesa, specie quando siamo in sofferenza. Sono convinto che quando raggiungeremo una buona chimica di squadra, saremo competitivi per raggiungere l’obiettivo di arrivare nelle prime 8, ma dobbiamo guadagnare una consistenza maggiore, soprattutto in trasferta”.

Quello con Borgomanero è un derby piuttosto storico, nel recente passato la partita ha sempre sorriso alla Fulgor, che nella passata stagione ha vinto sia in Supercoppa, sia in campionato. Al Battisti finì con la rimonta vincente della Fulgor, trascinata dai 27 di Bushati e i 18 di Balanzoni. Al Pala Cadorna, nel match di ritorno, Santucci segnò la tripla del sorpasso a 25’’ dalla fine, mentre Jovanovic e Boglio non riuscirono a realizzare il canestro del contro-sorpasso per il 74 a 75 finale in favore della Paffoni. Il match sarà visibile su LNP Pass, palla a due domenica alle ore 18.