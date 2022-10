Derthona Basket: a Trieste la prima tappa di ‘Hospitality on the road’

Una giornata di sport e divertimento, di gusto, colori, sapori e di appartenenza al territorio quella di sabato 22 ottobre a Trieste. Due partite di pallacanestro all’Allianz Dome: alle ore 16 l’ Autosped Castelnuovo Scrivia impegnata contro la Futurosa Trieste, alle ore 20.30 la Bertram Derthona di scena contro l’Allianz Trieste. Numerosi stand, all’esterno del palazzetto di Trieste (in caso di pioggia verranno allestiti all’interno dell’Allianz Dome), per unire insieme prodotti, produttori e tifoserie delle due Società.

La prima tappa di ‘Hospitality on the road’, che ha l’obiettivo di fare conoscere all’esterno del territorio tortonese alcune delle eccellenze enogastronomiche locali, vuole essere una festa nella festa, in un giorno ricco di eventi sportivi che porteranno a Trieste numerosi appassionati di pallacanestro. L’obiettivo? Veicolare i messaggi positivi che solo il mondo dello sport può dare, coniugati con lo spirito gioviale e cordiale fornito dalla possibilità di gustare alcuni dei prodotti locali tortonesi e triestini.

Sono numerosi i produttori che allietano l’’hospitality del PalaEnergica Paolo Ferraris in occasione delle partite casalinghe dei Leoni che hanno aderito con entusiasmo a questa importante iniziativa promossa dal Club per fare conoscere il brand Tortona in tutta Italia.

Cascina Boschetto e Cascina Roveta, Cantine Volpi e Birrificio Fermento, Mordilio e Pasticceria Casali, RDE, Caffè dei Leoni, Birrificio Montegioco e Novi, nei rispettivi stand, faranno assaggiare ed esporranno alcuni dei loro prodotti. Ad arricchire ulteriormente l’elenco delle eccellenze locali, il Ristorante Montecarlo sarà presente all’esterno dell’Allianz Dome con un food truck in cui cucinerà gli agnolotti per gli spettatori che vorranno provare questo tipico piatto della cucina locale.

La festa nella festa sarà impreziosita dalla presenza dei produttori locali del territorio triestino, per offrire a tutti gli spettatori presenti alle partite, ai curiosi e alle famiglie una esperienza sportiva ed enogastronomica da ricordare e di alto livello, nella prima tappa di ‘Hospitality on the road’, il nuovo format che Bertram Derthona intende realizzare per ampliare – oltre i confini regionali – il nome e le eccellenze del tortonese.