Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

«Le tre sconfitte patite da Trieste non ci devono trarre in inganno sul valore di una squadra che, davanti al proprio pubblico, vorrà riscattarsi dopo la sconfitta con Venezia. Trieste ha in Davis, Gaines e Bartley, gli esterni americani, i tre principali terminali offensivi e i punti di forza. Alle loro spalle agiscono due giocatori come Bossi, tornato a giocare nella sua città natale, e Campogrande, un tiratore in grado di mettere in difficoltà gli avversari se in serata. Sotto canestro ci sono Spencer, che è atletico e un intimidatore e Vildera, un giocatore tosto. Il reparto lunghi si completa con Pacher, che viene dalla A2 e vorrà fare un percorso di crescita, e Deangeli, altro giocatore triestino che rappresenta l’identità della squadra, un combattente e ottimo difensore. Sabato è una partita in cui abbiamo tanto da perdere per l’appagamento dopo tre vittorie, ma sono sicuro che sarà una gara che ci potrà aiutare molto nel nostro percorso di crescita».