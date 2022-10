B-M: Volley Parella Torino, altro derby in vista

Un'altra sfida contro una squadra che punta all'alta classifica e in cui gli occhi saranno puntati sul grande ex di turno, Stefano Richeri, già capitano parellino la scorsa stagione. Con lui i ciriacesi hanno notevolmente migliorato la fase di ricezione, inserendo un'altra pedina importante in uno scacchiere già notevole, impreziosito in attacco anche dall'opposto siciliano Francesco Raso. In casa Parella si cerca di proseguire il processo di crescita di un gruppo molto giovane ma dalle notevoli potenzialità. Serve certamente maggiore continuità ma quella arriverà col tempo e con le partite.

«Mi aspetto un'altra partita difficile - commenta coach Mollo - incontreremo un'altra squadra costruita per l'alta classifica che cercherà di arrivare ai play-off. Arrivano da una sconfitta inaspettata a Chieri e quindi saranno ancora più agguerriti. Dovremo essere bravi noi a giocarci le nostre carte».

«Domani ci aspetta una gara molto impegnativa sotto tutti i punti di vista - dice Simone Brugiafreddo - Sia da quello mentale che fisico, visto che potrebbe prolungarsi fino al quinto set. Loro sono una squadra di alto livello ma noi dobbiamo convincerci delle nostre capacità e dare tutto in campo. Ci stiamo preparando al meglio e siamo carichi per strappare più punti possibili».