Vialattea: presentata la stagione invernale e la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile

È stata un’occasione per tracciare il bilancio di quanto avvenuto l'anno scorso e, soprattutto, per immergersi nel presente e nel futuro del comprensorio sciistico internazionale. Sono intervenuti politici, rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dell’imprenditoria, numerose personalità legate al territorio ed al mondo del turismo e della neve.

«Sono molto soddisfatto dell’attenzione che il Territorio ci ha riservato – ha dichiarato Giovanni Brasso, Presidente della Sestrieres SpA al termine della presentazione - ho notato particolare interesse da parte di tutte le personalità e degli operatori locali che sono intervenuti. Ritengo che, nonostante le difficoltà geopolitiche del momento, possa esser letto come un segnale positivo e voglio essere moderatamente ottimista nell’affrontare il prossimo inverno che si aprirà all’insegna della Coppa del Mondo».

Sestriere ed il Piemonte al centro dello sci internazionale

Protagonista indiscussa della prossima stagione invernale a Sestriere sarà nuovamente la Coppa del Mondo di Sci Alpino, a riconferma della forte vocazione agonistica delle piste della Vialattea. L’appuntamento è stato fissato per sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022, un intero week-end all’insegna delle discipline tecniche femminili. In prima giornata si terrà lo slalom gigante femminile ed il giorno successivo lo slalom femminile.

L’obiettivo è quello di valorizzare e coinvolgere il territorio per portare la migliore immagine del Piemonte e delle sue montagne in tutto il mondo, un’occasione unica per mostrare a livello internazionale che cosa può offrire la Regione ospitante non solo sotto il profilo sportivo ma turistico più in generale. Sarà un bel week end di festa e di allegria nel comprensorio della Vialattea. Svariati eventi collaterali faranno da cornice all’evento per accogliere nel modo più caloroso possibile le campionesse e coinvolgere il maggior numero di appassionati di montagna e di sport invernali. Colori, luci, musica ed intrattenimenti vari saranno parte integrante del programma delle due giornate di gara e animeranno l’intera località, dal parterre di arrivo alle vie del paese, dalle piazze ai locali.

Le atlete migliori al mondo si sfideranno sulla pista dei grandi eventi sportivi, la mitica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, spettacolare tracciato in grado di esaltare il gesto agonistico e regalare forti emozioni.

Quest’anno c’è una bella novità che attende le atlete che arriveranno al Colle per partecipare alle due gare: la nuova seggiovia a 6 posti del Cit Roc. Un modernissimo impianto a servizio della pista di gara, altamente tecnologico e performante in grado di migliorare il servizio ed aumentare la portata oraria. Ripercorre sostanzialmente la linea della precedente seggiovia quadriposto e ottimizza l’accesso alle piste della zona Alpette e Sises, apportando un rilevante valore aggiunto non solo allo svolgimento delle competizioni bensì all’intero comprensorio sciistico della Vialattea.

Il nuovo impianto Cit Roc ci riporta anche ai festeggiamenti dei 90 anni di Sestriere come località sciistica. Infatti si colloca, caso vuole, proprio sullo stesso pendio che accolse il primo impianto di risalita, l’iconica funivia Alpette-Sises, entrata in esercizio nel gennaio del 1932. Questa nuova seggiovia a 6 posti saprà raccogliere il testimone e diventare il nuovo emblema della stazione sciistica. Un bel regalo per festeggiare questa importante ricorrenza del novantesimo e per accogliere le atlete al Colle in occasione di questa nuova sfida.

In zona arrivo gara, viene allestita una tribuna da oltre 750 posti, una tenda hospitality per gli ospiti accreditati e un villaggio sponsor che accoglie svariati stand per intrattenere il pubblico prima e dopo le gare. Anche le vie del Colle saranno animate da allegre strutture allestite ad hoc per l’evento.

La piazza centrale del paese, Piazza Fraiteve, sarà il punto di riferimento del sabato pomeriggio, ospiterà la premiazione della prima gara, lo slalom gigante, e la presentazione delle atlete per la seconda gara, lo slalom: occasione unica per vedere le campionesse da vicino ed assistere allo scenografico Laser Show che chiuderà la cerimonia con fasci di luce colorata in un’atmosfera festosa. Come già effettuato in occasione dell’edizione 2020, verrà riproposto anche lo spettacolare Video Mapping proiettato sulla pista di gara con emozionanti giochi di luce e di colore, in programma non solo il sabato sera ma anche il giorno precedente.

Alzata la partenza dello slalom

La sfida quest’anno sarà ancora più competitiva tra i pali stretti dello slalom. Rispetto alle precedenti edizioni la partenza è stata alzata, non sarà più a quota 2.220 bensì a quota 2.250. Si è stabilito di utilizzare per la prima volta la partenza uomini aggiungendo così un tratto iniziale piuttosto ripido che rende il percorso più tecnico e impegnativo per soddisfare al meglio le esigenze di spettacolarità e di difficoltà tipiche dei tracciati di Coppa del Mondo più titolati a livello internazionale. Di conseguenza anche la linea di arrivo è stata alzata, eliminando una parte del falsopiano del tratto finale della pista.

Hotel + Coppa del Mondo

In collaborazione con il Consorzio Turismo Sestriere è stato creato un prodotto ad hoc per soggiornare al Colle, quattro o più notti, e seguire le gare delle campionesse. Il pacchetto “Hotel + Coppa del Mondo” prevede un’offerta speciale in diversi hotel a due, tre o quattro stelle ed un accredito per assistere alle gare in zona riservata, con accesso in tribuna fino ad esaurimento posti e successivamente accesso al parterre ospiti con posto in piedi, sempre in zona arrivo gara.

L’accredito ospiti per assistere alle gare viene rilasciato unicamente ai clienti degli hotel che aderiscono all’iniziativa e solo a chi ha prenotato tramite il Consorzio Turismo Sestriere. Si possono trovare tutti i dettagli dell’offerta su www.sestriere.it, oppure si possono richiedere informazioni specifiche e personalizzate scrivendo a info@consestriere.it.

Edizione 2020 – ultima tappa di Coppa del Mondo sulle piste del Colle

L’ultima edizione di Coppa del Mondo che si è disputata in Vialattea, sulle piste di Sestriere, risale al 18 e 19 gennaio 2020 con uno slalom gigante ed un parallelo femminile, due gare che sono già entrate a pieno titolo nella storia. In quell’occasione le campionesse hanno saputo regalare grandi emozioni ai numerosi tifosi accorsi per assistere alle spettacolari discese: il trionfo di Federica Brignone in gigante, condiviso a pari merito con la slovacca Petra Vlhova, ed il terzo posto di Marta Bassino nel parallelo, vinto dalla francese Clara Direz.

Oltre 30.000 persone sono salite al Colle del Sestriere per assistere alle gare. L’intero week end è stato un susseguirsi di esposizioni, incontri, degustazioni, musica ed animazioni varie che ha coinvolto tutto il paese per accogliere le atlete, i tifosi ed i turisti nel modo più caloroso ed allegro possibile.

Il ritorno televisivo generato dall’evento emerge chiaramente dal report ufficiale di Infront, titolare dei diritti televisivi delle gare di Coppa del Mondo. Dall’esame dell’Audience Report le gare del 18 e 19 gennaio 2020 hanno totalizzato oltre 105 milioni di telespettatori nei 21 paesi che hanno trasmesso l’evento, superando le 160 ore di messa in onda.

Valenza storica dell’evento

Sestriere rappresenta una tappa tradizionale del Circo Bianco, è infatti una delle località sciistiche che ha ospitato il maggior numero di gare di Coppa del Mondo. Fin dalla prima stagione in cui nacque il prestigioso circuito di gare, Sestriere ebbe l’onore di ospitare una delle prime tappe, nel lontano 3 marzo 1967. All’epoca fu il francese Jean Claude Killy a vincere la discesa libera maschile sulla mitica pista Kandahar Banchetta mentre, in campo femminile, salirono sul gradino più alto del podio Giustina Demetz e Marielle Goitschel, a pari merito. Non dobbiamo dimenticare però che Sestriere già prima della nascita del circuito di Coppa del Mondo è anche stata sede delle leggendarie competizioni internazionali dell’Arlberg-Kandahar, organizzate dagli inizi degli anni cinquanta.

Sestriere, nel suo lungo percorso agonistico, ha organizzato 65 gare di Coppa del Mondo (30 maschili e 35 femminili), senza contare i Campionati Mondiali del ’97 e le Olimpiadi di Torino 2006. Oltre 50 anni di storia che hanno incoronato i più grandi campioni dello sci mondiale.

Memorabili e soprattutto uniche sono state le imprese di Alberto Tomba, vincitore per ben 6 volte sulle piste del Colle, protagonista indiscusso a Sestriere dal 1987 al 1994. Spettacolare fu la doppietta in gigante e slalom nell’edizione di Coppa del Mondo dell’’87 che segnò l’inizio, con queste prime due vittorie, della brillante carriera del campione bolognese. A Sestriere spetta anche il primato di aver organizzato il primo slalom notturno di Coppa del Mondo nel 1994, vinto anche in questa storica edizione da Alberto Tomba.

I partner

Un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento è rivestito dai partner. Oltre ai numerosi sponsor e partner commerciali è da evidenziare il grande coinvolgimento di tutte le principali istituzioni che operano sul territorio e credono nelle sue potenzialità, dalla Regione Piemonte al Comune di Sestriere, dal Consorzio Turismo Sestriere a Turismo Torino e Provincia. Tutti uniti da un obiettivo comune molto ambizioso: organizzare al meglio la manifestazione per presentare al mondo un territorio dall’elevata valenza turistica.

Anche le Scuole di Sci del comprensorio mettono a disposizione la loro professionalità operando direttamente lungo il percorso di gara, così come la Brigata Alpina Taurinense che come sempre supporta il lavoro del Comitato con mezzi e personale professionale. Sono altresì coinvolti i medici e gli infermieri dell'ASLTO3, esperti nella gestione dell'emergenza – urgenza, per dare assistenza diretta e qualificata alle atlete ed al pubblico atteso per assistere alle gare.

Un ringraziamento particolare per la vicinanza al territorio delle montagne piemontesi va alla FISI, grazie alla quale Sestriere è rientrata a pieno titolo nei calendari internazionali.

La pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli

Le gare si disputano sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere, resa famosa per aver lanciato nell’Olimpo dello sci mondiale molti grandi campioni. E’ stata anche la prima pista a livello internazionale ad aver ospitato una gara di Coppa del Mondo in notturna nel dicembre del 1994.

Questa storica pista, nata con il nome Kandahar Slalom, è stata intitolata a Giovanni Alberto Agnelli nel 1998, scomparso pochi mesi dopo aver rivestito il ruolo di Presidente del Comitato per l’Organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci del ‘97.