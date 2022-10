Chieri ’76 inizia la sua quinta stagione in A1 contro Casalmaggiore

Una partita che oltre a mettere in palio i primi 3 importantissimi punti offre tanti altri spunti di interesse. Fra questi c’è l’immediato confronto con il loro recentissimo passato di quattro degli ex in campo, da un lato il nuovo viceallenatore chierese Cristian Piazzese, dall’altro Elena Perinelli, Chiara De Bortoli e Ali Frantti. Altra ex della sfida è Ilaria Spirito.

Nei sette precedenti fra i due club Chieri è avanti quattro vittorie a tre. A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è l’allenatore Giulio Cesare Bregoli.

Giulio, è già tempo di pensare al campionato, anche se i tifosi hanno ancora negli occhi la conquista della WEVZA Cup e quella prima storica qualificazione a una coppa europea che Chieri aveva mancato di un nulla due stagioni fa.

«Le cose non accadono né in anticipo né in ritardo, ma quando è il momento: si vede che il nostro momento era questo e non un altro. Lo sport raramente è ingiusto, soprattutto in una competizione lunga come un campionato. Evidentemente due stagioni fa non eravamo maturi. Ora abbiamo dimostrato di esserlo. Le difficoltà in un torneo come la WEVZA Cup erano tante. La maturità sta proprio nel saper cogliere il momento. Entrare in Europa era un’ambizione che rincorrevamo da tempo, l’abbiamo raggiunta in maniera se vogliamo diversa da come ci aspettavamo, ma non importa, l’importante è esserci riusciti».

Con la Challenge Cup aumenteranno gli impegni e le partite da giocare, e con lo staff dovrete riprogrammare il lavoro in settimana. Ne sei preoccupato?

«Per niente. Abbiamo un organico ampio, potremo sfruttarlo di più, anzi, da questo punto di vista meglio ancora».

Veniamo alla partita di domenica. Che avversaria è Casalmaggiore?

«È una squadra molto bella e interessante, con giocatrici che fanno anche parte del risultato che abbiamo ottenuto nella WEVZA Cup e che quindi dobbiamo ringraziare. Affronteremo una squadra che gioca bene. E’ una partita non facile da preparare: anche per i problemi di Covid che hanno avuto e gli ultimi arrivi delle giocatrici impegnate con le nazionali, è difficile prevedere come sarà organizzata Casalmaggiore».