Basket Torino: in arrivo il derby contro Monferrato Basket

Si respira aria di Derby per la Reale Mutua Basket Torino che domenica , palla a due alle ore 18 , sarà impegnata per la seconda volta consecutiva sul parquet del Pala Gianni Asti nella sfida regionale contro la Novipiù Monferrato Basket .

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Andrea Valentini si presenta a questa quarta giornata del campionato di Serie A2 con un record di 2 vittorie e 1 sconfitta. Le due squadre si sono già incontrate una volta in questa stagione: vittoria gialloblù con il punteggio di 79-75 nel girone di Supercoppa. Miglior realizzatore dei rossoblù è Lucio Redivo, che segna 18.3 punti a partita con il 29% da tre punti. Tra gli altri, occhi puntati sull’esperienza di Niccolò Martinoni (14.3 punti) e Matteo Formenti (10.5).

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Capo Allenatore): «La prima considerazione è che giochiamo nuovamente sul nostro campo, fattore importante e nel quale confidiamo che possa avere valenza per il contributo che può arrivare per ottenere la terza vittoria in quattro partite. Sia noi che Monferrato siamo diversi rispetto alla partita di Supercoppa. È passato del tempo, le squadre sono cresciute e hanno apportato delle modifiche sull’interpretazione del gioco. Le caratteristiche individuali di Monferrato ovviamente sono le stesse, però la squadra ha cambiato modo di esprimere questo talento; perciò, dobbiamo adeguarci alla loro nuova dimensione. È quindi una partita importante e insidiosa, ma l’idea che noi abbiamo sempre quando scendiamo in campo è di lavorare per ottenere un risultato positivo che possa farci scalare qualche altra posizione in classifica».

Luca Vencato (Playmaker Basket Torino): «Un derby è sempre una partita speciale, ricca di emozioni e tensioni. Vogliamo fare un ulteriore passo in avanti, contando sull’ apporto del nostro pubblico per tenere inviolato il nostro campo. Siamo carichi e motivati per questa importante sfida».

INFO UTILI

Si gioca domenica 23 ottobre, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Enrico Bartoli, Andrea Chersicla e Andrea Coraggio. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.