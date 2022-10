B1-F: Volley Parella ospita Garlasco per proseguire la striscia positiva

La bella e sofferta vittoria di domenica ha dato grande entusiasmo in casa Parella in vista della sfida di domani sera ( ore 21 ) in casa contro Garlasco . Le lomelline, che lo scorso weekend hanno conquistato i primi due punti stagionali al termine di una battaglia di 5 set contro Caselle, si presentano a Torino ancora con qualche acciacco ma recuperano la centrale Galiero.

Occhio a Federica Favaretto, opposto classe 2002 da 27 punti nella scorsa partita. Rispetto alle parelline, Garlasco presenta un roster con maggiore esperienza, dalla banda Baggi alle palleggiatrici Riso e Del Vaglio. Anche in casa Parella qualche problema fisico potrebbe costringere coach Barisciani a cambiare qualcosa ma la panchina è pronta proprio per casi come questi e lo staff è ben conscio di poter contare su tutte le effettive a disposizione in qualunque momento.

«Ci aspettiamo una partita molto complicata - esordisce così coach Barisciani - Loro hanno cambiato molto nel mercato estivo e sicuramente hanno individualità importanti per la categoria. Non pensiamo a set risolutivo e situazioni che possano portare grande divario tra noi e loro. Sarà una gara molto equilibrata».

«Garlasco è una squadra molto determinata - dice Giulia Deambrogio - e lo dimostra la rimonta della scorsa settimana, sotto di due set contro Caselle. Noi ci portiamo dietro tutti gli aspetti positivi che ci ha lasciato la vittoria contro Valdarninsieme e cercheremo di metterli in campo questo sabato».